'Islandski zid' prijeti Hrvatskoj: Pešić me naučio par riječi poput 'brate' i 'majstore', ali i psovke

Prošle godine je na ljetnom međunarodnom kampu rukometnih vratara bio i Viktor Gisli Hallgrimsson (23), mladi reprezentativac Islanda koji će odličan na ovom Svjetskom prvenstvu, a u petak će probati 'zaključati vrata' u utakmici protiv Hrvatske. Ovaj 203 cm visoki golman, koga nazivaju i "Islandski zid", već je jedan od najboljih rukometnih golmana na svijetu. Ovaj rukometaš tad je dao intervju našem Tomislavu Gabeliću, a donosimo vam najzanimljivije dijelove.

Koga poznajete od hrvatskih igrača?

- Igram s Ivanom Pešićem (op. a. tad su igrali skupa u Nantesu), sjajan je lik, jedini Hrvat s kojim sam igrao u klubu. Od onih protiv kojih sam igrao pamtim Martinovića i Jaganjca koji su jako dobri šuteri...

Što vas je Pešić naučio?

- Naučio sam par hrvatskih riječi, kao "dobro", "majstore" i "brate", tako zove sve suigrače. Naučio sam i "u pi... materinu", to stalno ponavlja ako nešto nije dobro, ha, ha, ha... Ivan je top momak, pun iskustva i jako se dobro slažemo.

Koja je najveća prepreka za mlade golmane danas?

- Manjak specijaliziranih trenera za golmane u klubovima. Ja sam imao sreće, na početku sam imao oca koji je znao što trebam raditi, nakon toga sam radio s Ronaldom Ratzeom koji je igrao na Islandu, on me učio nekim stvarima drugačije nego sam ja to radio. I puno smo pričali. Golmani su uglavnom sami, prepušteni sebi i jako je dobro ako imate nekoga tko vam može pomoći savjetom, s kim možete popričati ako odigrate lošu utakmicu. U svakom slučaju je dobro ako vam netko može dati drugačiju perspektivu od one koju imate sami...

Jeste li popularni na Islandu, zaustavljaju li vas ljudi, traže autogram, fotografiju...?

- Da, uglavnom nakon velikih natjecanja... Visok sam pa me lakše uoče, ha, ha, ha...

Što radite u slobodno vrijeme?

- Studiram psihologiju, naravno online, i igram puno videoigara.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Što volite jesti?

- Najdraža mi je meksička hrana, inače je jako popularna na Islandu i ima jako puno meksičkih restorana, što je dosta zanimljivo. Volim i burgere, pizze, hot dog...

Zdrava hrana?

- Ne, ne volim je baš, pogotovo ne ribu...

Kad ste počeli igrati rukomet i jeste li od prvoga dana bili golman?

- Počeo sam s devet godina, kao igrač, i nakon četiri mjeseca sam odustao, nije mi se nimalo svidjelo. Oduvijek sam želio postati profesionalni nogometaš, ali zbog moje visine nikad nisam ima pravu priliku, pa sam se nakon godinu i pol dana nogometnih treninga, na nagovor oca Hallgrimura koji je bio rukometni golman i trener u jednom kvartovskom klubu, na koncu ipak vratio rukometu.

Zašto golman, a ne igrač, s vašom visinom bili biste ubojiti?

- Valjda sam bio dobar na golu, a tu je i ta obiteljska tradicija, preko oca... Isprva sam trenirao dva puta tjedno, ništa posebno, a onda je krenulo...

Jesu li svi Islanđani tako visoki?

- Ne, ni izbliza kao ja.

Tko vam je bio uzor?

- U početku otac koji mi je dao dosta dobrih savjeta, pogotovo u radu nogama, a kad je postalo ozbiljno, onda je to bio, a i danas je danski reprezentativac Niklas Landin, koji je za mene najbolji golman na svijetu. Gledam videosnimke njegovih kretnji i obrana, od njega nastojim učiti i kopirati ga u nekim stvarima...

Kako stojite na popisu najboljih?

- Ha, najbolji je Niklas Landin, pa Andreas Wolff, tu su i Emil Nielsen i Gonzalo de Vargas, a ja sam tu negdje, recimo na petom mjestu.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Island - Zelenortski Otoci | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koje su vaše najveće prednosti kao golmana?

- Pretpostavljam da je to moja visina od 203 cm i jako duge ruke.

Da je u pitanju samo visina, onda bi momci koji su viši od vas bili i bolji golmani?

- OK, nije samo visina, nego visina u kombinaciji s tehnikom i gipkošću. Dosta toga zbog dimenzije tijela mogu lakše pohvatati, čak i nogama udarce ispod grede.

Zovu vas "Islandski zid", a Gisli, je li vam to srednje ime ili nadimak?

- Gisli je ime mog djeda, tako mi na Islandu dobivamo imena. Srednje ime dobio sam po djedu, a prezime je ime oca Hallgrimura, plus nastavak koji znači da sam njegov sin...