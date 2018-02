Ispale joj grudi usred nastupa za zlato: 'Najveća noćna mora'

Francuska klizačica Gabriella Papadakis (22) dugo se spremala za nastup u Pyeongchangu sa svojim partnerom Guillaumeom Cizeronom.

Oni su najavljeni kao favoriti za medalju i taj se performans pratio pozorno kroz prijenos u njihovoj zemlji.

Sve je bilo savršeno uz Sheeranov hit 'Shape of you' do trenutka kada je zakazala njena garderoba. U prvi plan stigla izašle su njene grudi i tu više nije bilo povratka.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu — CBC Olympics (@CBCOlympics) February 19, 2018

Nije to bilo stidljivo 'provirivanje'... Daleko od toga, sve se vidjelo! Za Gabriellu je to najveća noćna mora.

- To me baš omelo, to mi je najgora noćna mora koja se mogla dogoditi na Igrama. Nisam imala izbora nego nastaviti dalje i to sam i napravila. Mogu biti ponosna na nas jer smo ipak na kraju sjajno sve odradili - rekla je nakon svega.

Unatoč velikom problemu i dalje su u igri za zlato. Kanadski par Virtue-Moir uoči finala drže prvu poziciju, a suci su im morali oduzeti i bod jer pravila nalažu da ukoliko klizači na ledu izgube neki dio odjeće, pa makar i nekakav najbizarniji, mogu izgubiti jedan bod.

- Pa to je baš frustrirajuće, mi nismo krivi za to što se dogodilo. To je do kostima, glupo je ispalo i baš smo razočarani - rekao je Cizeron.

U većini zemalja puštala se uređivana snimka nastupa gdje se ovaj detalj nije mogao primijetiti.

Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL

Tema: Zimske olimpijske igre 2018.