'Ispali smo od Barçe jer VAR-a nije bilo, suci su nas eliminirali'

Trenutačno nezaposleni Unai Emery vjeruje kako PSG nikada ne bi ispao od Barcelone u osmini finala Lige prvaka u sezoni 2016/17. da je postojao VAR koji je u Europu stigao prošle sezone.

Parižani su pobijedili u domaćem ogledu 4-0, ali onda pali u Kataloniji. Edinson Cavani zabio je gol u gostima, ali samo u posljednjim trenucima utakmice su primili tri gola, nakon još tri ranija za konačnih 6-1 za Barçu i jedan od najsenzacionalnijih završetaka nokaut-faze u Ligi prvaka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za Katalonce je već u 3. minuti tada zabio Luis Suarez. Parižani su izbacili loptu iz gola iako nije dotaknula mrežu, ali crtu je ipak prešla. Kurzawa je zabio autogol u 40. minuti pokušavši u gužvi ispred gola izbaciti loptu iz kaznenog prostora.

Messi je povisio vodstvo na 3-0 iz penala nakon Neymarova pada, a onda ga je smanjio Cavani udarcem špicom kopačkepod prečku, no nedovoljno. Do kraja je još precizan bio Neymar u 88. iz još jednog penala nakon kontroverznog Suarezovog 'skoka na glavu', a u sudačkoj nadoknadi je Sergi Roberto bacio Camp Nou u delirij.

Foto: SERGIO PEREZ

No, velika pobjeda "blaugrane" bila je popraćena kontroverzama i spekulacijama o sudačkim odlukama koje su slavlje iz minute u minutu približavale domaćima.

- Osvojio sam prvenstvo, četiri domaća kupa, dva superkupa - rekao je Emery, tadašnji trener Parižana, za France Football.

- Izgledali smo sjajno u toj prvoj utakmici protiv Barcelone u osmini finala LP-a, a u drugoj smo izbačeni jer nije postojao VAR. Očito je da su nas izbacile sudačke odluke - dodao je.

Foto: Sergio Perez

Pojasnio je i ulogu u dolasku Neymara iz Barcelone u PSG u ljeto 2017. za velikih 222 milijuna eura.

- Uvijek sam osjećao podršku predsjednika Nassera. Na primjer, kad se premišljao o dovođenju Neymara, bilo je na meni da mu pojasnim da ćemo oko njega graditi cijelu momčad. S tako fenomenalnim igračem ne možete reći da imate momčad i da joj se on mora prilagoditi. Morate je graditi po njemu. Ako mu to ne omogućite, on neće doći - smatra Emery.

- Predsjednik i ostali čelnici razgovaraju o dovođenju igrača, ali na treneru je da pojasni kako on odgovara projektu na terenu - rekao je.