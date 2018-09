Ispao sam 'bad boy', danas bih najvjerojatnije pustio Nižića...

Iako je tek od nedavno na poziciji sportskog direktora Hajduka, Saša Bjelanović našao se u situaciji s kojom bi se teško nosili i puni iskusniji od njega. Najprije je jedno vrijeme morao raditi bez predsjednika kluba, potom se suočio s brojnim problemima u prijelaznom roku, buntom u svlačionici, da bi na koncu morao mijenjati trenera. Definitivno teško razdoblje, u kome je jedan od ključnih problema Hajduka bila loša atmosfera u svlačionici.

Je li trener Kopić pogriješio što je u svlačionici držao igrače koji žele otići iz kluba i one kojih se klub želi riješiti? Je li to nepovratno narušilo atmosferu, nakon čega su nastali svi ostali problemi?

- Nije to baš tako jednostavno. Trener se želio riješiti igrača koji bi mu ponašanjem mogli poremetiti svlačionicu, ali svi oni su imali ugovore koje nije lako raskinuti. Pokušao je naći kompromisno rješenje, no sve skupa se odužilo, oni nisu igrali, zbog toga nisu ni imali ponudu za otići, nisu željeli raskinuti ugovore....

Mislite li konkretno na Futacsa?

- Futacsa smatram dobrim igračem koji je po drugi put imao ozbiljnu ozljedu, te igračem na kome je Hajduk morao zaraditi. Hajduk kao klub nikad ne smije doći u situaciju da raskida ugovore s igračima tek tako, bez odštete, jer tako stvaramo lošu sliku prema vani. Ideja je bila da se on priključi na početku priprema i da igra, a nakon toga i proda. No njegovo zdravstveno stanje nije bilo do kraja jasno, i tu se pojavio problem. Da je tada otišao, ne bi prošao na liječničkom pregledu, bio je rizik hoće li ga netko uzeti. Kasnije, kad se spremio, nije uspio uvjeriti trenera da mu da povjerenje, a njegov voljni momenat nije bio na vrhuncu. Daljnje zadržavanje nije imalo smisla, jer bi narušilo situaciju u svlačionici, koja i onako nije bila bajna...

Zašto ga niste kaznili zbog kašnjenja na pripreme?

- Kažnjen je novčano, i on, i par drugih igrača koji su se ogriješili o disciplinski pravilnik kluba. Takve stvari nastojimo zadržati unutar kluba.

Zbog čega ste ga tek pred kraj prijelaznog roka prebacili u B momčad?

- A tko bi ga kupio iz B momčadi? Uostalom, i igrači imaju svoja prava koja štiti sindikat, ne smijete ih samo tako prebacivati u B momčad. Na taj smo se potez odlučili kad smo već bili sigurni da odlazi. I on, i Nižić.

Slučaj Nižić se prelomio na vama, kako danas gledate na ono što se događalo?

- Da, ja sam ispao ''bad boy''. Izuzetno mi je žao što se dogodila takva situacija, da sam znao kakvu će reakciju kod njega izazvati odluka da ga ne pustimo, i konzekvence koje su uslijedile, možda bih rekao predsjedniku da ga ipak pusti. Na koncu je Nižić napravio sebi najveću grešku, da je bio malo racionalniji i trezveniji, otvorile bi mu se mogućnost transfera u bolje klubove. On je naše odbijanje shvatio kao da mu propada karijera. Situacija je bila nezgodna, no mi smo bili korektni, ali smo štitili svoje interese. On je štitio svoje, što je i logično, i nije bilo prostora za suradnju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Transfere je uvjetovao kasni dolazak predsjednika

Koliko ste zadovoljni transferima ovoga ljeta?

- Činjenica je da je ovo ljeto bilo jako prometno, neki su transferi bili planirani, neki neplanirani... Brojčano, ostali smo gotovo na istom, manje – više smo gledali kako dovesti adekvatne zamjene, iako smo na nekim pozicijama ostali deficitarni. Napravili smo maksimalno što smo mogli, ali bih bio sretniji da smo mogli dovesti još koga.

Koji su bili planirani, a koji neplanirani transferi?

- Nismo uvijek bili u situaciji da sami odlučujemo, jedan od ciljeva koji je postavljen pred nas je da se inkasira popriličan neto iznos, tako da smo morali gledati tržišno. Kako su dolazile ponude, morali smo prodavati.

Koga konkretno?

- U Hajduku su svi na prodaju, nije to ništa novo, samo ovisi o ponudi i trenutku. Prvenstveno se to odnosi na Tomu Bašića, bio je nezgodan trenutak, ali i veliki novac. Bilo je uzmi odmah ili ostavi. Njegovim odlaskom riješili smo puno financijskih zahtjeva kluba.

Jesu li svi ulazni transferi bili dogovoreni s trenerom Kopićem?

- Svi transferi rađeni su uz suglasnost trenera jer on ima najbolji uvid u potrebe momčadi po pozicijama. Pred nas dvojicu nisu se stavljali neki posebni okviri i rezultatski ciljevi, samo da pokušamo složiti momčad.

Jeste li imali problema?

- Najveći problem je bio taj što nismo kraja imali uvid u cjelokupan budžet, kolike su mogućnosti kluba za dovođenje igrača. Zbog toga smo kroz lipanj samo popunjavali momčad igračima, a u srpnju, kad se otvorio pravi prijelazni rok, trebali smo dovesti top igrače, pogotovo u napadu. Bio je veliki hendikep što smo u lipnju bili praktično bez predsjednika. Prezentirano nam je da će klub imati sredstava za dovođenje 4-5 top igrača, igrača koji će činiti razliku, a pokazalo se kasnije da to nije bilo financijski realno. Dolaskom novog predsjednika morali smo osigurati da klub nastavi poslovati bez financijskih rizika, i zbog toga više nismo dovodili igrače, osim Jradija, koga smo doveli nakon odlaska Tome Bašića.

Tko vam je dao obećanja da ćete moći dovesti pojačanja u srpnju?

- Predsjednik je bio na odlasku, on je samo potpisivao odluke, i zbog toga smo se konzultirali s Nadzornim odborom, oni su bili jedini s kim smo se mogli konzultirati. Oni su poznavali financije kluba. Oni su nam rekli da ćemo moći dovesti igrače, ali kad je predsjednik Huljaj došao na funkciju, ispalo je da situacija i nije baš tako dobra, i da moramo malo ''stati na balun''?

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ivanovski i Beširović trebali su biti ''backup opcije''

Za koga ste sve platili odštete?

- Za Beširovića, Duku, Jaira i Jradija, Gyurcsó je otkupljen ranije.

Koliko logike ima platiti odštetu za igrača poput Beširovića, koji dolazi iz osrednjeg BiH ligaša Radnika iz Bijeljine i nije mlad? Nekad su takvi igrači dolazili bez odštete...

- Mi smo svjesni da je razina BiH lige ispod razine HNL-a, ali Beširovića smo pratili cijelu prošlu sezonu, bio je ponajbolji vezni igrač lige i vjerovali smo da nam može pomoći i da ga možemo transferirati i zaraditi na njemu. Ako mi naše igrače prodajemo za milijun ili više eura, a možemo platiti samo 100-200.000 eura odštete, onda je jasno koliko kvalitetne igrače uopće možemo dovesti. Siguran sam da mu se nije dogodila ozljeda, da bi već pokazao kvalitetu.

Kako kao bivši napadač komentirate igru Ivanovskog i njegovo dovođenje?

- U trenutku kad smo se odlučili dovesti Ivanovskog imali smo nedefiniranu situaciju s Futacsem i Saidom, njihovim željama za odlaskom, nemotiviranošću..., morali smo ići u manje riskantnu opciju, dovođenje igrača koji je slobodan, a ne tako skup. Ideja je bila da će Ivanovski biti ''backup'' verzija, dok ne dovedemo jednoga top napadača. Na koncu nismo riješili situaciju s Futacsem i Saidom, neke igrače koje smo namjeravali dovesti više nismo mogli dovesti...

Kako je tekao izbor trenera, tko je bio vaš kandidat?

-- Nakon što je Kopić sporazumno raskinuo ugovor, Zoran Vulić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Koliko na vaše odluke utječu vanjski faktori, navijači, mediji...?

- Tko god da radi u Hajduku, ne može reći da ne osluškuje bilo javnosti. Najvažnije je poznavati mentalitet kluba, navijača, grada... i donijeti odluku. Sve komponente treba uzeti u obzir, i mi smo to i učinili. Vulić mi je bio trener u mladoj reprezentaciji, znam ga kao osobu, pa i kao igrača, mislim da je on donio ono što smo izgubili u svlačionici, a to je ''splitski duh'', način razmišljanja, da se svakome otvoreno u lice kaže što misliš. On će igračima biti najveći prijatelj ili neprijatelj, kako se oni prema njemu budu ponašali. Smatram kako nitko bolje od njega ne može psihološki pokrenuti momčad. Samo mu treba malo vremena da ih upozna.

Koliko je Igor Tudor bio ozbiljna opcija?

- On je bio opcija, pričao sam s njim, znam njegove igračke i trenerske kvalitete jer sam bio i sam u Italiji, i on je bio jako zanimljiva opcija. Ali kad je predsjednik odlučio da idemo dalje s trenerom Kopićem, ta je priča bila gotova. Nakon toga sam predložio Vulića.

Jeste li bili u kontaktu s Edy Rejom?

- I njega znam iz talijanskih dana, ne mogu biti licemjer i reći da nije ponuđen. Ali nama je ponuđeno 20 - 25 trenera, o svakom se raspituješ, ali na koncu imaš neke svoje favorite, a ostali ostanu na ponudi.

Jeste li pogriješili što ste potvrdili Caktaševu plaću na press konferenciji?

- To je bila situacija gdje sam navučen na tanak led. Ali u Hajduku je sve i onako javna tajna, svi znaju sve, Split je mali grad, a iz Hajduka informacije prelako izlaze vani. Pogriješio jesam, ali to nije promijenilo percepciju o njemu kao igraču.

Hoćete li ući s njim ili ostalim igračima u pregovore o smanjenju ugovora?

- To su pitanja za predsjednika, on mi je najavio da klub ide prema smanjenju troškova prve momčadi, pa i cijeloga kluba, da samoodrživost kluba bude lakša. Očito smo došli u situaciji da su narasle financije veliko opterećenje.

Činjenica je da je B momčad Hajduka skuplja od gotovo pola prvoligaša, ima li tu prostora za smanjenje troškova?

- Istina je da su troškovi veliki, mi smo napravili dosta ulaganja u dovođenje Špikića i Pršira, pa i Sahitija i Martinovića, produženje nekih ugovora... Ovo je tranzicijska godina, nadamo se da će svi ti igrači biti oslonac u budućnosti, a povećanjem njihovog udjela u seniorima, smanjit će se i troškovi prve momčadi.

Diabate je bio naša želja, ali smo zakasnili...

Jeste li željeli dovesti Diabatea?

- Diabate nije bio isprva u planu jer je imao govor, i nismo ga mogli dovesti. Imali smo u planu mlađe, perspektivnije i potentnije igrače u koje smo planirali uložiti novac. Pred kraj prijelaznog roka opet se pojavila mogućnost da ga dovedemo, ali već smo ispali iz Europe... Sad je ta priča završena, u to je vrijeme još mogao raskinuti ugovor, sad više ne može.

Je li istina da je dovođenje Diabatea zaustavljeno jer je šef Akademije Krešimir Gojun sugerirao da će se njegovim dovođenjem zaustaviti razvoj vaših mladih igrača?

- Tražilo se mišljenje više osoba, pa i gospodina Gojuna, ali na koncu je presudilo rezanje budžeta. Procijenili smo da bi nam njegova plaća, koja nije bi bila velika za taj profil igrača, stvorila problem u budžetu.

Zar smatrate da vam ne treba centarfor?

- Ja sam bio centarfor, znam koliko igrač koji zabija vrijedi momčadi. Takav igrač nikad nije skup.

Foto: AFP

Svaki prijelazni rok donosi prodaju igrača i minimalno ulaganje, do kada se može crpiti unutarnje rezerve?

- Svjesni smo da je to dosta nezgodna situacija, s troškovima koje imamo danas primorani smo prodavati. Teško je uvijek izvući igrače koji mogu napraviti veliki transfer, ponekad smo primorani prodavati mlade i neafirmirane igrače ispod cijene...

Zašto ste doveli Jaira? Znali ste da ne može igrati Europu zbog kazne.

- Znali smo, ali on je ulaganje koje će se isplatiti kroz sezonu. Na žalost, s njim se situacija otegla zbog toga što nismo imali predsjednika, tu smo kasnili 15-20 dana.

Što se može od ove momčadi očekivati do kraja sezone?

- Situacija nije bajna, ali ni katastrofalna kavom se pokušava prikazati. Svaka promjena izaziva pozitivan šok, svjesni su i igrači da nisu ni oni bili na vrhuncu, da se i od njih očekivalo puno više... Eto, sad su dobili novog trenera, novu energiju, pa ćemo vidjeti. U svlačionici sad ima puno više smijeha, bolja je atmosfera...

Što je s Franom Tudorom, kakva je njegova budućnost?

- On je imao želju za odlaskom, došao je u klub kad su ugovori bili minimalni... Kopić ga je nakon dvije - tri utakmice stavio sa strane, možda ga Vulić vrati, vidjet ćemo kroz treninge je li mu potreban...

Je li odluka da se Caktašu oduzme traka bio baš najpametniji potez?

- To je bila zajednička odluka trenera, predsjednika i mene, i ne bih je posebno komentirao.

Što mislite o treneru Kopiću?

- I dalje smatram da je Kopić izuzetno kvalitetan stručnjak, što se tiče HNL-a, jedan od najkvalitetnijih i najpripremljenijih. Na žalost, koncem prošle sezone ostavljen je na vjetrometini, nije imao podršku, a kad trener izgubi podršku, svlačionica to odmah osjeti i on na koncu izvuče deblji kraj. Pokušali smo odnose u svlačionici dovesti u normalu, ne kažem da je bilo loših situacija, ali razlika je kad igrači ginu za trenera, i kad ne ginu. On je izuzetno kvalitetan i studiozan, dobro radi svoj posao, a neke stvari koje su se izdešavale nisu bile isključivo njegova krivica. No on je platio glavom i meni je žao da se to dogodilo.