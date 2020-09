Novi trener Barcelone Ronald Koeman odrekao se \u010dovjeka koji je za Barcelonu odigrao 310 utakmica i zabio 35 golova, ali, sre\u0107om, postoji klub koji \u0107e ga uvijek do\u010dekati\u00a0ra\u0161irenih ruku.\u00a0

- Kada sam prvi put do\u0161ao u\u00a0Sevillu, osjetio sam tu pozitivu u gradu ve\u0107 na aerodromu, kao da sam predosje\u0107ao da \u0107e se roditi ne\u0161to dobro. Kao da mi je Bog rekao \"Evo ti\".\u00a0I ve\u0107 prvi dan sam upoznao tu konobaricu koja je danas moja \u017eena i majka prekrasne djece\u00a0Kad god spomenem da idem ku\u0107i, mislim na Sevillu - rekao je jednom Raketa.

Njegova nogometna pri\u010da po\u010dela je s \u010detiri godine kada se upisao u Mellingen gdje mu je igrao i brat Dejan.\u00a0Od lopte je bio nerazdvojan otkad zna za sebe te je od prvog treninga pokazivao velik potencijal.

- S devet godina spontano je oti\u0161ao u Basel. Na jednom turniru rekao sam treneru Basela da \u0107u mu dovesti igra\u010da tri puta boljeg od svega \u0161to on ima u Baselu. I odveo sam ga i ostao je. A ne\u0161to kasnije sam Ivana i Dejana odveo na utakmicu u Zurich izme\u0111u Grasshoppera\u00a0i\u00a0Croatije da osjete to hrvatstvo u \u017eilama, da osjete otkud potje\u010du - objasnio je Ivanov otac\u00a0Luka\u00a0koji se iz Sikirevaca,\u00a0sela na istoku\u00a0Slavonije,\u00a01986. se preselio u \u0160vicarsku kada je dobio\u00a0posao na gradili\u0161tu u Mohlinu.

Otac mu je\u00a0pustio da sam odlu\u010di \u0161to \u0107e \u017eeli u \u017eivotu, a Ivan je s 15 godina napustio \u0161kolu kako bi se u potpunosti posvetio nogometu. Shvatio da \u0107e prije napraviti ozbiljnu i uspje\u0161nu nogometnu karijeru, nego onu akademsku.

U Baselu je u tim godinama kenuo i Raketin nogometni uspon. Ubrzo je dobio veliku ponudu s 'Otoka', ali na to se nije odva\u017eio.

- Neki crn \u010dovjek, dva metra visok je do\u0161ao i stavio kofer para na stol. I rekao je da \u0107e kompletnoj obitelji platiti put u London, da Ivan ide u Chelsea. Ali otac je rekao da dok ne stavi kapetansku traku Basela na ruku ne ide nigdje - objasnila je Rakiti\u0107eva majka\u00a0Kata.

To se ostvarilo, a Ivan je 2007. pre\u0161ao u Njema\u010dku. Tada je igrao za Schalke, a ve\u0107 je sedam godina nastupao i za mla\u0111e selekcije \u0161vicarske reprezentacije. Ali u njemu je kucalo hrvatsko srce i trebalo je donijeti najte\u017eu odluku u \u017eivotu - \u010diji \u0107e dres nositi u seniorskom uzrastu.

- \u0160vicarska mu je dala sve, prve korake, ali uvijek je jedna vatra sijala u nama da bi on obukao hrvatski dres. To se nije smjelo javno pri\u010dati, ali uvijek je toga bilo u na\u0161oj ku\u0107i ovdje gdje je on znao odakle dolazimo. Ivan je oti\u0161ao u na\u0161u spava\u0107u sobu i rekao: \"Tata, nazvat \u0107u Bili\u0107a i Kuhn. Onda je iza\u0161ao iz sobe i rekao: \"Tata, \u0161to tvoje srce ho\u0107e, to sam odlu\u010dio\" - suznih se o\u010diju prisjetio Raketin otac.

Nije to bilo lako razdoblje za obitelj Rakiti\u0107...

- Nije pro\u0161lo pola sata, do\u0161li su \u0161vicarski navija\u010di koji to nisu dobro prihvatili. Od svega mi je bilo najte\u017ee kad sam dobila Ivanovu sliku i crni kri\u017e preko njega, to mi je bilo najte\u017ee. Dobili smo i karte u jednom smjeru za Zagreb, sve ja to \u010duvam. Bilo je te\u0161ko, ali sve smo mi to prebrodili - objasnila je majka Kata.

Rakiti\u0107 je u posebnom tekstu za Players Tribune prisjetio kako je po\u010dela njegova pri\u010da s hrvatskim dresom:

Trenutak u kojem ih je moj otac izvadio iz paketa, moj brat i ja smo znali. Naravno, kad je paket stigao u na\u0161u ku\u0107u u \u0160vicarskoj nismo jo\u0161 znali o \u010demu se radi, \u0161to je unutra. No na njemu je stajala povratna adresa u Hrvatskoj. Bilo je to mjesto koje smo zvali domom, no isto tako bilo je to mjesto u kojem ni\u00a0moj brat\u00a0ni ja nismo nikad prije bili.\u00a0

U na\u0161em domu pri\u010dali smo hrvatski, a u na\u0161em gradu u \u0160vicarskoj bilo je puno Hrvata. No Hrvatska je i dalje za nas bila ne\u0161to daleko. Moji roditelji Hrvatsku su napustili po\u010detkom rata\u00a0i nikad\u00a0se nisu vratili. Brat Dejan i ja ro\u0111eni smo u \u0160vicarskoj, a Hrvatska koju smo poznavali bila je ona s TV-a i fotografija koje su nam roditelji pokazali te njihovih telefonskih razgovora koje smo \u010duli.

Kao djeci bilo nam je te\u0161ko shvatiti \u0161to se to to\u010dno doga\u0111a na Balkanu. Razumljivo, roditelji mi nikad nisu pri\u010dali o ratu, jednostavno nisu htjeli pri\u010dati o tome. Sje\u0107am se kako su plakali razgovaraju\u0107i na telefon s ljudima iz Hrvatske. Osje\u0107ao sam se... Ne znam kako bih to opisao. Mo\u017eda kao da je to grozan san? Imali smo sre\u0107e. Bili smo daleko od svega toga pa nismo ni vidjeli \u0161to se zapravo doga\u0111alo. No to je nekako uvijek bilo u mislima mojim roditeljima. Puno im je prijatelja i obitelji ostalo u Hrvatskoj, a moji su roditelji izgubili puno dragih ljudi.

Sje\u0107am se, imao sam tek \u010detiri ili pet godina kad sam na TV-u vidio vijesti. Ugledao sam fotografije i snimke rata i le\u017ee\u0107i u krevetu pomislio: \"Ovo je nemogu\u0107e, kako se ovo mo\u017ee doga\u0111ati?\"

I prije no \u0161to je Hrvatska slu\u017ebeno proglasila neovisnost, na\u0161a reprezentacija je ve\u0107 odigrala utakmicu. Mislim da vam to jasno mo\u017ee opisati koliko nam nogomet zna\u010di, na\u0161oj dr\u017eavi i ljudima, bez obzira gdje \u017eive. I tako, kad je tata uzeo no\u017e i otvorio taj paket te izvukao dva hrvatska dresa za mog brata i mene... Bilo je jako emotivno. Pomislili smo ne\u0161to kao: \"O, da, mi smo tako\u0111er dio toga.\"

Spavali smo u tim dresovima. Nosili smo ih idu\u0107i dan u \u0161kolu. I dan poslije. Nismo ih htjeli skinuti. Vau, mi imamo hrvatske crveno-bijele dresove bez imena na le\u0111ima. Htjeli smo ih imati deset jer nismo htjeli obu\u0107i ni\u0161ta drugo. Bili su nam toliko posebni.

Kad sam tek po\u010deo igrati, da budem iskren, nisam nosio hrvatski dres. Nosio sam dres svoje druge domovine, \u0160vicarske. Govorio sam ljudima da sam \u0160vicarac. Uvijek je to izgledalo pomalo \u010dudno.\u00a0'\u0160vicarac? Ivan Rakiti\u0107?' No ro\u0111en sam i odrastao u \u0160vicarskoj, i\u0161ao sam tamo u \u0161kolu, moji prijatelji su \u0160vicarci...

Bio sam, stoga, i jako ponosan \u0161to sam nosio dres \u0160vicarske u mla\u0111im kategorijama. No najve\u0107i dio mog srca ipak pripada Hrvatskoj. Uvijek je to bilo tako.

Prvi posjet Hrvatskoj podsjetio me na moj M\u00f6hlin u \u0160vicarskoj. A kad je Hrvatska igrala na SP-u 1998., jako je puno zastava visilo s prozora ku\u0107a i stanova, ljudi su bili 'ludi' za Hrvatskom. Taj SP brat i ja gledali smo kod ku\u0107e s tatom u -\u00a0svojim dresovima\u00a0- i nismo smjeli pri\u010dati. Bilo je jedino va\u017eno to \u0161to je na TV-u. Tata bi nam rekao: \"Mo\u017eemo pri\u010dati poslije. Sada samo gledajte utakmicu\".

Pitajte bilo kojeg Hrvata i sjetit \u0107e se \u010detvrtfinala protiv Njema\u010dke. Kako bi to zaboravili. Bili smo priznati tek 1992., a samo \u0161est godina kasnije igrali smo \u010detvrtfinale EP-a protiv Njema\u010dke. Moj tata je 'poludio'. Mislim da nitko nije bio toliko zalu\u0111en nogometom kao moj otac Luka.\u00a0I on je igrao nogomet.

Nakon \u0161to smo pobijedili Njema\u010dku? Da... Letio je. \u010cesto osje\u0107am kao da \u017eivim i svoj i njegov san. Kad je prestao igrati, napravio je sve \u0161to je mogao da bi gledao moje utakmice. Nogomet i Hrvatska mu zna\u010de doista jako puno.

A kad je do\u0161ao trenutak da odlu\u010dim za koga \u0107u igrati, Hrvatsku ili \u0160vicarsku, znao sam da prislu\u0161kuje kraj vrata moj razgovor sa \u0161vicarskim trenerom. Iskreno, bilo je trenutaka kad sam mislio da ne\u0107u igrati ni za koga drugog osim \u0160vicarske. Igrao sam za \u0160vicarsku, bila je to moja mom\u010dad. No prije 10 godina Slaven Bili\u0107 i predsjednik HNS-a do\u0161li su me gledati u Basel, a nakon toga smo popri\u010dali.

Prije svega, biti u istoj sobi sa Slavenom... mogao je re\u0107i \u0161to je htio, ja bih mu odgovorio: \"OK, idem s tobom\". Bio je moj heroj. Nije postavljao pred mene pritisak, samo mi je rekao svoje planove i kako \u017eeli da budem dio njegove reprezentacije.

\"Do\u0111i sa mnom\", rekao je. 'Do\u0111i igrati za svoju domovinu.\"

Mislio sam si: \"Tu sam, idem s tobom\". Napunio me samopouzdanjem.

\u0160to mogu re\u0107i o Slavenu? On je jedan od najva\u017enijih ljudi u mojoj karijeri. Ne samo kao trener, ve\u0107 i kao osoba. Druga\u010diji je. Poseban. On je \u010dovjek za kojeg odmah \u017eelite zaigrati, sutra i opet, i opet, i opet... I uvijek \u0107e iz vas izvu\u0107i ono najbolje. Pomislit \u0107ete: \"Je*ote, ovaj \u010dovjek \u0107e dati sve za mene.\"

Ali \u010dak i sjede\u0107i preko puta Slavena i slu\u0161aju\u0107i \u0161to ima za re\u0107i, znao sam da ne mogu odlu\u010diti odmah tada. \u0160vicarska mi je dala tako mnogo. Stoga sam uzeo vrijeme da razmislim. Sezona s Baselom mi je zavr\u0161ila i do\u0161ao sam nakratko ku\u0107i, prije odlaska u Njema\u010dku da igram za Schalke. A odluka za koju \u0107u reprezentaciju nastupati dugo me optere\u0107ivala. Morao sam to rije\u0161iti prije odlaska u Njema\u010dku, da u novom klubu po\u010dnem \u010diste glave.

Sjedio sam u sobi i nisam znao \u0161to \u0107u. \u0160etao sam i razmi\u0161ljao o svim ljudima koji su me doveli ondje gdje jesam. A onda sam pomislio samo o onome \u0161to mi je u srcu. Uzeo sam telefon i po\u010deo zvati.

Najprije sam nazvao \u0161vicarskog izbornika. Cijelu sam karijeru igrao za \u0160vicarsku i bilo mi je va\u017eno nazvati njega prvoga, objasniti mu za\u0161to \u0107u igrati za Hrvatsku. Rekao sam mu da to nije odluka protiv \u0160vicarske, nego za Hrvatsku. I potom sam nazvao Slavena.

\"S vama sam, \u017eelim biti dio toga.\"

A Slaven mi je rekao:

\"Svi \u0107e ljudi u Hrvatskoj biti ponosni \u0161to si s nama, nemoj razmi\u0161ljati ni o \u010demu drugom, samo u\u017eivaj u nogometu.\"

Nijedan telefonski razgovor nije dugo trajao, ali \u010duo sam oca kako je pred vratima moje sobe cijelo vrijeme, njegove korake iz hodnika. Kad sam napokon otvorio vrata, samo je stao i gledao me.

Nisam mu rekao \u0161to sam odlu\u010dio, a on mi je rekao da \u0107e me podr\u017eati \u0161to god ja \u017eelim. Bio je to ogroman trenutak za nas. Pa sam se odlu\u010dio na\u0161aliti s njim.

\"Nastavljam igrati za \u0160vicarsku\", rekao sam mu, a njegova je reakcija bila:

\"Oh... OK, dobro...\"

Po\u010deo sam se smijati:

\"Ne, ne, igrat \u0107u za Hrvatsku!\"

Suze su mu po\u010dele puniti o\u010di i zaplakao je. I kad god do\u0111em igrati za Hrvatsku, \u010desto razmi\u0161ljam o tati i tom trenutku. Znam da bi on volio biti na mom mjestu, znam i da bi toliki Hrvati to htjeli, da mogu igrati za domovinu... Nema rije\u010di da se to opi\u0161e.

Ljudi iz Hrvatske su posebni, kad sam s mom\u010dadi pred navija\u010dima,\u00a0po\u017eeli\u0161 da utakmica nikad ne zavr\u0161i! Kao da... Ne znam... Jednostavno \u017eelim zagrliti sve njih. Ne \u017eeli\u0161 oti\u0107i, \u017eeli\u0161 svaki dan igrati pred njima.

Zanimljivo, puno sam stariji nego kad mi je taj paket do\u0161ao ku\u0107i, ali i dalje ne \u017eelim nikad svu\u0107i taj dres.

Kao \u0161to znate, i moja obitelj odrasta u raznim dr\u017eavama: \u017eena mi je \u0160panjolka i odgajamo dvije k\u0107eri u \u0160panjolskoj. I one pro\u017eivljavaju isto kao ja: gledaju \u017eivot druga\u010dije jer su iz druge dr\u017eave. A ,moje su djevoj\u010dice moje najve\u0107e navija\u010dice, zasigurno.

Pa sam prije po\u010detka SP-a u Rusiji\u00a0imao posebnu narud\u017ebu i do\u0161ao ku\u0107i s paketom za njih. Dva nova hrvatska dresa.

Rekle su mi da ga nikad ne\u0107e skidati. Znam kako se osje\u0107aju.

