'Ispričavam se onima koje sam možda povrijedio. Uskoro ću u Hrvatskoj odgovoriti na pitanja'

Ivan Rakitić u Budimpešti se dan uoči Uefina superkupa susreo s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom i još jednom podcrtao da mu je žao što odlazi iz reprezentacije. Najavio je dolazak u Split

<p>Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i član Izvršnog odbora Uefe, <strong>Davor Šuker</strong>, boravi u Budimpešti gdje će u četvrtak sudjelovati na sjednici Izvršnog odbora krovne organizacije europskog nogometa, a onda u večernjim satima (21) na Puskaš Areni prisustvovati utakmici europskog Superkupa između Bayerna i Seville.</p><p>Šuker je pritom iskoristio dio slobodnog vremena i u hotelu gdje su odsjeli nogometaši Seville posjetio mnoge prijatelje iz kluba u kojem je u ranim devedesetima ostavio dubok trag, ali u prvom redu srdačno porazgovarao s <strong>Ivanom Rakitićem</strong>, koji se u ponedjeljak oprostio od hrvatske reprezentacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić se oprostio od reprezentacije</strong></p><p>- S Ivanom sam uvijek imao dobar odnos i žao mi je što napušta reprezentaciju, jer ostajemo bez igrača koji zaslužuje ogromno poštovanje, ali poštujem njegovu odluku. Znam da mu nije bilo jednostavno zauvijek reći zbogom reprezentaciji kojoj je dao jako puno i s kojom je doživio puno lijepih trenutaka, pogotovo poslije osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nadam se da će mladi igrači koji dolaze slijediti Rakitićev primjer i cijeniti njegovu impresivnu klupsku i reprezentativnu statistiku. Ivan će nam nedostajati, ali vjerujem da će biti naš najveći navijač. Očekujem ga na našoj prvoj utakmici Europskog prvenstva protiv Engleske na Wembleyju - rekao je Davor Šuker za <a href="https://hns-cff.hr/news/21771/davor-suker-posjetio-ivana-rakitica-uoci-europskog-superkupa/" target="_blank">HNS</a>.</p><p>- Sretan sam zbog njega osobno i onoga što će svojom igračkom kvalitetom dati Sevilli. Želim mu svu sreću ovoga svijeta, da ne bude ozlijeđen niti jedan dan i da uživa u gradu i klubu koje je uvijek smatrao svojim domom - dodao je predsjednik HNS-a.</p><p>Iza Ivana je nekoliko turbulentnih dana tijekom kojih su se miješale emocije. Tuga s jedne i ponos s druge strane.</p><p>- Nije mi bilo lako proteklih dana, donio sam najtežu odluku u mojoj karijeri, ali sretan sam i ponosan na sve što sam postigao. Zauvijek ću pamtiti sve one prekrasne trenutke koje sam doživio dok sam nosio sveti dres hrvatske reprezentacije. Koliko god bio tužan, sretan sam zbog svih poruka koje sam dobio posljednjih dana. Ovom prilikom želim se zahvaliti svima koji su bili uz mene svih ovih trinaest godina i nekoliko dana, obitelji, prijateljima, ljudima u Hrvatskom nogometnom savezu, navijačima, novinarima... - istaknuo je Rakitić dodavši:</p><p>- Ako je bilo onih koje sam svojim ponašanjem možda povrijedio, ovim putem im se ispričavam. Moje namjere nikad nisu bile loše, uvijek sam bio iskren prema svima i svim srcem disao za Hrvatsku i "vatrene".</p><p>Rakitić se zahvalio predsjedniku Šukeru na posjeti u Budimpešti, najavivši oproštajnu novinarsku konferenciju u Hrvatskoj.</p><p>- Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u Hrvatskoj. Moja je želja na jednoj zajedničkoj konferenciji za novinare obratiti se hrvatskoj javnosti i odgovarati na sva novinarska pitanja, možda u terminu odigravanja utakmice s Portugalom u Splitu. Do tada, iznad svih Hrvatska! To je najvažnije - poručio je Ivan Rakitić koji je prvom čovjeku HNS-a darovao svoj novi dres s potpisima svih igrača Seville.</p><p>Šuker nije skrivao za koga će navijati na Puskas Areni u sudaru aktualnog europskog prvaka i pobjednika Lige prvaka, Bayerna, i Seville kao osvajača Europske lige.</p><p>- Moj osmijeh govori sve, sretan sam zbog mnogih prijatelja u Sevilli, ali i zbog španjolskog nogometa. Sevilla je protiv Intera u finalu Europske lige dokazala da se trofeji, osim dobrom igrom, osvajaju i zajedništvom. U utakmici Superkupa Bayern jest favorit, ali Sevilla ima kvalitetu napraviti iznenađenje i pobijediti - ističe Šuker uoči utakmice koja će biti Uefin pilot projekt povratka gledatelja na stadione.</p><p>- Prije šest mjeseci nogomet je stao, stadioni su zjapili prazni... Vrijeme je da život krene dalje. Napravili smo sve da se nogometne aktivnosti više nikad ne prekidaju, ali naravno da pritom u prvom redu moramo misliti na zdravlje svih sudionika - zaključio je Šuker.</p>