Israel bi rušio Miočića i Conora: Želim biti poznatiji od tog lika!

Stigao je u UFC sa 11-0, a onda je rapidno poletio do vrha srednje kategorije. Israel Adesanya će protiv Roberta Whittakera imati priliku uzeti 'pravu' titulu srednje kategorije nakon što je jednoglasnom odlukom sudaca protiv Kevina Gasteluma osvojio interim titulu.

Njegov trener Eugene Bareman i on su u razgovoru za Submission radio istaknuli neke ciljeve.

- Očekivanja su nam visoka. Kad Israel osvoji titulu, mislim da će biti najveća zvijezda u UFC-u. Odnosno, najveća aktivna zvijezda. Znam da postoji ona jedna zvijezda koja trenutno nije u organizaciji, ali Israelov cilj je postati veći i od tog lika - rekao je Adesanyin trener aludirajući na Conora McGregora.

Iako nisu u istoj kategoriji (Conor se borio u velteru, lakoj i perolakoj kategoriji, dok je Israel u karijeri imao borbe od srednje do teške kategorije), u stožeru Nigerijca voljeli bi da njihov borac ima brojke kao što su one 'zloglasnog' Irca. Israel je oduvijek imao visoko postavljene ciljeve, a kako ističu, prihvatili bi i supermeč u teškoj kategoriji. Ta kategorija Adesanyi nije strana jer se u kickboxingu borio u teškoj.

- Ako bi nam ponudili 'supermeč' u poluteškoj ili teškoj, svakako bi odabrali tešku kategoriju. Ima mnogo različitih stvari u kojima možete biti bolji od 'pravih' teškaša, a što ne bi mogli u poluteškoj. Pa ako želite spektakl, idite najviše što možete - rekao je trener Nigerijca.

Teška kategorija nije mu strani pojam

Israel Adesanya visok je 193 centimetra i na vagi ima 84 kilograma što bi otprilike značilo da u ringu ima težinu koja bi zadovoljila nastup u teškoj kategoriji.

- U kickboxingu sam se borio u teškoj kategoriji iako sam na vagi bio u potpunosti obučen i imao paket keksiju u džepu. Ljudi misle da bi trebao 'nabaciti' nekoliko kilograma za tešku, ali to je zato jer su 'glupi' i ne razumiju igru. Ostao sam na istoj težini tad i nakon vaganja i uspio sam nokautirati protivnika - rekao je Adesanya.

Prije 4 godine, Israel je osvojio teškaški turnir King in the Ring na Novom Zelandu, a već se nekoliko puta govorilo o tome da želi u ring i s prvakom UFC-ove poluteške kategorije Jonom Jonesom. No, ako bi mu ponudili supermeč, on želi samo jedno ime.

- Stipe Miočić. Ako govorite o supermeču, preskočio bih polutešku kategoriju i pristao samo na meč u teškoj. Nitko to nije napravio, a mislim da bi se Stipe želio boriti. Volim način na koji razmišlja, ali nećemo sad o tome - rekao je Nigerijac.

Bilo kako bilo, pred Adesanyom je prvo Robert Whittaker i borba za ujedinjenje titula srednje kategorije, a kasnije - tko zna...