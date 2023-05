Istanbul ostaje bez finala Lige prvaka? Uefa razmatra o tome da prebaci utakmicu u Lisabon

Sve više medija objavljuje kako će Uefa finale Lige prvaka premjestiti iz Istanbula. Naime, finale se trebalo održati 10. lipnja na Ataturk stadionu u Istanbulu, a izgleda kako je lokacija održavanja došla pod upitnik. U krovnoj nogometnoj organizaciji postoji zabrinutost oko građanskih nemira zbog predsjedničkih izbora. Prvi krug izbora održat će se u nedjelju, dok je drugi krug na rasporedu početkom lipnja.

Foto: Mirjam Schmitt/DPA

Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Prema neslužbenim informacijama, Uefa koketira s portugalskim nogometnim savezom oko premještanja finala Lige prvaka u Lisabon. Bilo bi to treći put od 2020. godine da se finale igra u Portugalu. Zbog koronavirusa 2020. godine završni turnir igrao se u Lisabonu, a te godine finale je trebalo biti u Istanbulu. Godinu dana kasnije Turska ponovno nije uspjela obuzdati pandemiju, pa je finale prebačeno u Porto. Finale bi se sada ponovno trebalo odigrati na stadionu Luz.

Prošle godine finale je trebalo biti održano u Sankt Peterburgu, no nakon što je Rusija napala Ukrajinu, Uefa je odlučila utakmicu preseliti u Pariz. Bilo bi to dakle treći put u tri godine da je finale prebačeno iz grada gdje je prvotno trebalo biti odigrano. U Uefi navodno nisu skloni ponovnom prebacivanju finala, no sve ovisi o situaciji.

Podsjetimo, ovaj tjedan odigrane su prve utakmice polufinala. Real Madrid i Manchester City odigrali su 1-1 i teško da imamo favorita u ovom dvoboju. Najbliži finalu je Inter koji je u gradskom derbiju svladao Milan 2-0. U utorak se ponovno igra talijanski obračun, a u srijedu ćemo saznati hoće li im se pridružiti City ili Real Madrid.

Najčitaniji članci