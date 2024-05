Istra 1961 - Hajduk: Prvi put od prve minute kreće Ivan Perišić

STANJE MOMČADI

Imaju 'bili' neke povratnike, ali i neke koji su otpali prije utakmice protiv Istre.

- Ostali smo bez tri igrača što se tiše zadnje utakmice, Benrahou je izvan sastava, Prpić je dobio udarac u koljeno, Kalik u kuk... Nemamo igrača koji se vraćaju, Livaja trenira i jedini bi se mogao vratiti, ali koljeno ga i dalje boli i tek ćemo nakon sutrašnjeg jutarnjeg treninga odlučiti hoće li s nama na put ili ne. Jučer nije uspio odraditi trening do kraja, osjetio je bol, to je specifična ozljeda, on ima dosta kontakata i nepravilnih kretnji i to mu nanosi bol. Bolje ne riskirati, da ne bude novih ozljeda. On je u teškoj situaciji, često igra i preko boli, što mu se sad vratilo. Nadam se da će dočekati sljedeću sezonu spreman.