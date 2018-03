'Istra je skupljala igrače ''po putu'', ali je opasna momčad'

Kada je trener Hajduka Željko Kopić preuzeo Hajduka,prva utakmica mu je bila Istra u Puli. Sada mu, nakon odrađenih devet utakmica i više nego solidnih rezultata opet dolazi Istra, ovoga puta na Poljud, i to Istra u velikim problemima.

Kako vidite sutrašnji ogled s Istrom?

- Tada je to bila za nas jako važna utakmica, na koju smo naslanjali sve ono što se događalo nakon toga. Igrači su reagirali na najbolji mogući način, a to od njih očekujem i sutra. Što se tiče Istre, oni su imali velikih problema oko opstojnosti, oko igračkog kadra..., ali po putu su se ekipirali, sada imaju dobar igrački kadar, i očekuje nas jako zahtjevna utakmica, na tragu svih koje kod kuće igramo. Istra će biti defenzivno dobra, inzistirat će na defenzivnom bloku i na tranzicijama, ali to nije ništa novo.

Razmišljate li o promjenama u veznom redu, dojam je da je slaba protočnost lopte?

- O sastavu ćemo znati više nakon večerašnjeg treninga, ozljede i problemi koje igrači imaju diktiraju puno toga. Što se tiče protočnosti igre prema naprijed, neće se taj problem riješiti isključivo promjenama igrača i sustava igre. Znamo da neki nisu prošli ni pripreme na pravi način, zbog odlazaka igrača nekima mijenjamo i pozicije na terenu... Veseli me što igrači koji s nama nisu bili od početka, i koji su imali određenih problema, napreduju. I Adam raste, i Mijo je sve bolji, i Filip je napokon ostavio sve probleme iza sebe i vjerujem da će biti sve bolji...

Zbog čega im toliko treba? Svi su prošli pripreme, tu su već preko mjesec dana...

- Jedno su očekivanja i želje, ali ja baratam egzaktnim pokazateljima. Temeljem analize trenutnih stanja pojedinih igrača, dolazimo do saznanje u kojem je igrač stanju, i koliko mu treba vremena da dođe u optimalno stanje. Što se tiče strpljenja koje imam prema njima, ja na vidim drugi način, nego im se posvetiti maksimalno, i pružiti im sve što mogu u suradnji sa stožerom i suradnicima, nutricionistima, kondicijskim trenerima, psiholozima... Hoće li to trajati 10, 30 ili 60 dana, to je individualno, i ne može se planirati.

Hoćete li tražiti veći intenzitet u početnih 20-ak minuta, jer gosti upravo tih početnih 20 minuta pokušavaju preživjeti, nakon čega im je lakše igrati...

- Kad smo pričali o DNK Hajduka, koga svi želimo vidjeti, ta igra na visokom intenzitetu od prve minute je ono s čim se želimo identificirati. To do sada nije bilo toliko dobro koliko bi mi htjeli, i na tome inzistiramo i želimo unaprijediti.

Kako komentirate visoku pobjedu Rijeke nad Dinamom, i nadate li se da bi vam ta pobjeda mogla otvoriti prostor da ugrozite Dinamo?

- Utakmicu su odredile individualne pogreške i crveni karton, ali Rijeka raste, igrači koji su došli dolaze u sve bolje stanje, sve skupa to poprima konture Rijeke kakvu smo navikli gledati. Što bude više vrijeme prolazilo, oni će izgledati sve bolje, a o bodovnoj razlici ne želim, idem utakmicu po utakmicu, i to je jedino što me zanima.

Kako komentirate činjenicu da je Matjaž Kek punih pet godina na klupi Rijeke?

- Prije svega mislim da je to zaslužio svojim znanjem i posvećenošću onome što radi. Isto tako, i u Rijeci je bilo nekih stvari koje nisu najbolje, kao i u svakom klubu, ali kompletno ta riječka priča od dolaska Keka je bila zajednička, uspjeli su skupa prebroditi sve krizne točke, i zbog toga su nagrađeni prošlogodišnjim trofejima. Kad se sve stavi na hrpu, ja bih tu riječku priču stavio u pozitivan kontekst.

Možete li vi na klupi Hajduka potrajati toliko dugo?

- Ne razmišljam o tome, previše je okolnosti koje mogu odvesti u jedan ili drugi smjer. Ja se ne bavim time što bih volio i želio, nego što nam je bitno u ovom trenutku....

Koliko je rezultatski i igrački bitno dobro odraditi susret protiv Istre, uoči kup ogleda protiv Lokomotive?

- Za mene je rezultat bitan, ali mi je jako bitna i kvaliteta igre. Što se tiče zdravstvenog statusa, vjerujem da ćemo je završiti bez problema i imati dobru situaciju u pripremi utakmice protiv Lokomotive.

Kako ćete balansirati potrebe A i B momčad, ostaju li Šego i Kovačević u konkurenciji prve momčadi?

- Ostaju. Puno smo razgovarali i s trenerom B momčadi, i s trenerom juniora, napravit ćemo sve da napravimo optimum za balans svake od sekcija. Nije lako, ali radimo na tome.

Kakav je zdravstveni bilten?

- Memolla je jučer operiran, Almeida je u procesu odmora i ne može ništa raditi, Tudor je još uvijek izvan rada s momčadi, Nižić je tu negdje, vidjet ćemo do sutra što je najbolje za njega i momčad...

Kome ćete dati prednost ako ne može Nižić, Savvasu ili Ismajliju?

- To zavisi o ideji naše igre i protivnicima. Ja sam zadovoljan načinom kako obojica rade, generalno je to bilo dobro, jedan i drugi su dobre opcije...