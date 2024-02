Istra smijenila Catalu! Mijenja ga bivši trener Hajduka...

Prošle sezone Istra 1961 je bila najveći hit HNL-a. Igrali su nogomet atraktivan oku svakog nogometnog obožavatelja, a uz to su se do posljednjeg kola borili za kvalifikacije za Europu. Bili su to naljepši dani pulskog prvoligaša otkako su ih preuzeli Španjolci, ali ti dani nisu dugo potrajali.

Sve se urušilo odlaskom Gonzala Garcije i klub je napravio tri koraka unatrag. Ove sezone nalaze se na devetom mjestu s tek 18 bodova nakon 21 kola. Bila bi to teška borba za ostanak, kao što su i naviknuli prethodnih godina, ali na njihovu sreću, Rudeš je zakucan na dno s četiri boda i moralo bi se dogoditi čudo da ostane u elitnom društvu.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mislav Karoglan izdržao je tek tri kola pa nakon toga dobio posao u Hajduku, a njega je naslijedio Španjolac David Catala koji je na klupu sjeo sredinom kolovoza. Ipak, gotovo nikakav pomak nije napravio. Slavio je četiri puta, pet puta remizirao i izgubio devet utakmica. Uprava mu je pokazala palac gore nakon poraza od Rijeke (3-0) u 21. kolu HNL-a, a u utorak su mu i priopćili kako je bivši.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Već u srijedu će igrače Istre na trening povesti novi trener, a kako pišu Sportske novosti, riječ je o Paolu Tramezzaniju! Da, dobro vas pamćenje služi, riječ je o talijanskom treneru koji je prije tri godine došao u Hajduk koji je bio u katastrofalnoj situaciji. Bio je na petom mjestu i daleko od mjesta koje vode u Europu, ali Tramezzani je uspio preporoditi momčad i izboriti kvalifikacije za Europu. Imao je tu sreću da mu se poklopio i dolazak Marka Livaje koji je došao nedugo nakon njega. On je klasični predstavnik talijanske škole trenera čiji stil se uvelike bazira na rezultatu. Betonaža obrane i u napadu što bude. Nema tu previše atraktivnosti i kombinatorike od čije čete ljepote pasti u nesvijest. Hajduk pod njegovom palicom nije igrao briljantno, ali je pobjeđivao.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bez obzira na uspješan mandat tijekom kojeg je pobijedio 14 puta, imao tri remija i izgubio u šest utakmica, Lukša Jakobušić smijenio ga je na kraju sezone jer je tražio trenera koji 'teži atraktivnom nogometu'. Kada je u završnici sezone predosjetio da bi mogao biti bivši, vodio je tihe ratove s čelnicima tako što je na utakmicama nosio opremu proizvođača koji ne opremaju Hajduk. Također, nije ni navijačima najbolje sjela njegova gesta kada je nakon derbija uzeo dres od tadašnjeg dinamovca Lirima Kastratija.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Tramezzani je bez posla bio od prošlog ljeta kada je otišao iz Siona u koji je došao spasitelj, ali nije ga uspio u pet kola ostaviti u prvoj švicarskoj ligi. Godinu ranije također je sjedio na klupi Siona, a nakon Hajduka kratko je vodio saudijski Al-Faisaly. Sada se vraća u Hrvatsku i preuzet će Istru koju će pokušati preporoditi kao što je to učinio s Hajdukom.