Trčao 4. rezultat svih vremena: Ispred su Bolt, Blake i Johnson

Na atletskom mitingu "Dijamantne lige" u Lausannei u petak postavljena su tri najbolja rezultata u svijetu ove godine, a najvredniji je onaj 22-godišnjeg američkog sprintera Noaha Lylesa koji je 200 metara trčao za 19.50 sekundi.

Lyles je tim rezultatom popravio osobni rekord za čak 15 stotinki te stigao na četvrto mjesto ljestvice svih vremena. Brže od njega ovu su dionicu svladali samo Jamajčanin Usain Bolt (19.19) i Yohan Blake (19.26) te Amerikanac Michael Johnson (19.32).

Drugo mjesto zauzeo je Ekvadorac Alex Quinonez sa 19.87, a treće Kanađanin Andre de Grasse sa 19.92.

Poljak Piotr Lisek je pobijedio u skoku s motkom preskočivši 6,01 metara što mu je također novi osobni rekord, a ujedno i najbolji rezultat u svijetu ove godine, on je za jedan centimetar preskočio doseg Šveđanina Armanda Duplantisa. Drugi je u motki bio Amerikanac Sam Kendricks sa 5,95m, a treći Duplantis sa 5,81m.

Odlična je bila i utrka na 1500 metara za atletičare u kojoj je na kraju slavio Kenijac Timothy Cheruiyot sa 3:28.77 ispred Norvežanina Jakoba Ingebrigtsena koji je sa 3:30.16 postavio novi osobni rekord, dok je treće mjesto zauzeo Ayanleh Souleiman iz Džibutija sa 3:30.79.

Olimpijska pobjednica u bacanju koplja, hrvatska atletičarka Sara Kolak zauzela je 10. mjesto u Lauseanni s hicem od 56.19 metara. Kolak je prestupila u prve dvije serije, da bi u trećoj ostvarila jedini ispravan hitac, no on nije bio dovoljan kako bi izborila ulazak među osam najboljih i nastavak natjecanja u posljednje tri serije. Tih 56.19 metara je za 8.26 metara slabiji rezultat od najboljeg dometa 24-godišnje Ludbrežanke kojega je ostvarila prije 15 dana u Ostravi i kojim je ispunila normu za nastup na Svjetskom prvenstvu u Dohi od 27. rujna do 6. listopada, a čak 12.24 metara slabije od njezina rekorda mitinga kojega je postavila prije dvije godine.

Pobijedila je Njemica Christin Hussong sa 66.59m ispred Australke Kelsey-Lee Barber sa 65.63m i Čehinje Barbore Špotakove sa 63.79m.