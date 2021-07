Nakon 50 utakmica i bezbroj sjajnih golova i poteza, danas ćemo od 21 sat doznati osvajača ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Italija drugi put ili Engleska prvi put.

Sva svjetla reflektora bit će uprta na kultni Wembley gdje će Talijani pokušati pred 60.000 ljudi pokvariti Englezima već pripremljenu proslavu.

Talijani su u turnir ušli kao pritajeni favorit, iako nitko nije znao koliko mogu. No, nakon nekoliko utakmica svima je bilo jasno kako ciljaju na nešto veliko na ovome turniru. Nema tu velike zvijezde i većinom je riječ o igračima koji dolaze iz Serie A. I možda zato i tako dobro funkcioniraju.

Nije to više ona ne baš pretjerano zanimljiva Italija koja čeka što će protivnik napraviti i uzda se u kontre i polukontre, ovo je neka nova Italija predvođena Robertom Mancinijem koja želi igrati i čije utakmice navijači jedva čekaju. I zbog toga već danima sanjare o prvom europskom zlatu nakon 1968. godine.

Igraju oku lijep i jako brz nogomet s visokim presingom prema naprijed gdje se jako puno lopti distribuira naprijed preko krilnih pozicija. Takav sustav je očito odgovarao Leonardu Spinazzoli koji je oduševio na ovome Euru, no njegov nevjerojatan uspon stao je u završnici protiv Belgije kada se ozlijedio. Operirao je Ahilovu tetivu i neće ga biti na terenu nekoliko mjeseci. Glavne zvijezde momčadi su u veznom redu. Tu su Jorginho, Barella i Verratti, trojac koji igra fantastičan turnir, a sjajnu back up opciju Roberto Mancini ima u Manuelu Locatelliju koji je zabio dva gola Švicarcima u grupi. No, ništa ne bi bilo bez sjajnog napadačkog trojca Berardi, Immobile, Insigne. Italija baš izgleda moćno i od etikete pritajenog favorita, igrama na Euru se prometnula u jednog od glavnih favorita. Protutnjali su skupinom i osvojili prvo mjesto ispred Walesa, Švicarske i Turske.

Tek nakon produžetaka su slavili protiv Austrije u osmini finala (2-1), a u spektakularnoj utakmici četvrtfinala su pobijedili Belgiju (2-1), koja je glasila kao jedan od najvećih favorita za naslov. I onda drama kao uvertira pred finale. Španjolska je dominirala u polufinalu, ali Talijanu su u raspucavanju na krilima Donnarumme došli na korak od sna.

Italija je jedini naslov na Euru osvojila 1968. godine kada je i bila domaćin, a tada je u ponovljenoj utakmici finala pobijedila Jugoslaviju 2-0. Posljednje finale EP-a igrala je 2012. godine kada je izgubila upravo od Španjolske (4-0). Finale su izgubili i 2000. godine kada je bolja bila Francuska.

Italija je trenutačno bez poraza čak 33 utakmice, čime je Roberto Mancini ušao u 111-godišnju povijest "Azzurra". Posljednji poraz Mancini je upisao u rujnu 2018. u Lisabonu od Portugala (0-1) u Ligi nacija, a potom je njegova momčad nanizala 27 pobjeda i pet neodlučenih ishoda. Mancini je time pretekao legendarnog Vittorija Pozza, svjetskog prvaka iz 1934. i 1938. godine, koji je u razdoblju od 1935. do 1938. imao niz od 30 utakmica bez poraza. Zanimljivo, svjetski rekord drže reprezentacije Brazila (1993-1996) i Španjolske (2007-2009) s nizom od 35 susreta bez poraza.

S druge strane, Englezi vjeruju da je ovo njihova godina. Nikada u povijesti nisu osvojili Europsko prvenstvo i sada će, ustvari, po prvi puta uopće igrati finale elitnog europskog reprezentativnog natjecanja. Tri puta igrali su polufinale: 1968., 1996 i 2020., ali sada vjeruju kako mogu do kraja.

'It's coming home' glavna je parola engleskih navijača, koji su već u grupnoj fazi krenuli najavljivati velike stvari. Engleska je odigrala sjajno prvenstvo i iz grupne faze s Hrvatskom (1-0), Škotskom (1-1) i Češkom (1-0) izašla neporažena. Uslijedila je velika pobjeda protiv najvećeg rivala Njemačke 2-0, zatim i razbijanje Ukrajine 4-0, a tek je Danska uspjela zabiti Englezima prvi gol na prvenstvu. Srušili su ih tek nakon produžetaka.

Iako Engleska ne obiluje zvijezdama kao nekada kada su igrali velikani poput Beckhama, Gerrarda, Lamparda, Rooneyja, Terryja, Ferdinanda i ostalih, ovo prvenstvo izrodilo je neke nove poput Jacka Grealisha, Declana Ricea ili Kalvina Phillipsa uz već postojeće. Najveći aduti su ipak Raheem Sterling, koji igra sjajan turnir i kapetan Harry Kane koji ih je i doveo do finala.

Momčad Garetha Southgatea ima glavu i rep i uz odličnu kombinatoriku dokazala je da je opasna za sve. Naročito uz pune tribine. Danas će na Wembleyju biti više od 60.000 navijača, a sve je poprilično razočarala odluka britanskih vlasti. Zabranjen je dolazak navijačima iz Italije i većina stadiona će navijati za Engleze, no to ne znači da na Wembleyju neće biti talijanskih navijača. Jako puno Talijana živi i radi u Velikoj Britaniji, a očekuje se kako će ih na finale doći preko 10.000.

No, kao velika mrlja na sjajne partije Engleske na ovome Euru stigao je izmišljeni penal u polufinalu Eura protiv Danske (2-1). Schmeichel je obranio Kaneu, ali je engleski napadač pogodio iz odbijanca i nakon produžetaka odveo Englesku u prvo finale Europskog prvenstva. Upravo zbog toga mnogi će večeras navijati za Italiju.

Euforija u Engleskoj je ogromna. Vjeruju da je ovo njihova godina i da je stigao trenutak za prvi trofej nakon SP-a 1968. Ukoliko to i naprave, Southgate bi mogao ući među besmrtne i postati vitez. A upravo je on bio najveći tragičar u posljednjem engleskom polufinalu Eura. Bilo je to 1996., baš u Engleskoj, kada je promašio penal protiv Njemačke.

Italija i Engleska do sada su samo dva puta igrale u okviru završnice Europskog prvenstva. Na Euru 1980 Talijani su u grupnoj fazi slavili 1-0, dok su se posljednji put susreli na Euru 2012 u četvrtfinalu. I tada su Talijani bili bolji, ukupnim rezultatom 4-2 poslije penala.

Povijest je na strani Italije i u ukupnim međusobnim susretima. Ove dvije reprezentacije međusobno su igrale 27 puta u raznim natjecanjima, službenim i prijateljskim utakmicama, a Italija ima 11 pobjeda, osam susreta završilo je remijem dok Engleska ima osam pobjeda. A što kažu kladionice? Englezi su blagi favoriti u ovome susretu. Koeficijent na njihovu pobjedu je 2.50, a na trijumf Italije 3.10.

Utakmica na Wembleyju počinje u 21 sat. Prijenos velikog finala bit će na drugom kanalu Hrvatske Radiotelevizije (HRT 2).