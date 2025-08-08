Ivan Dodig postaje izbornik naše teniske reprezentacije?

Ivan Dodig jedan je od najuspješnijih hrvatskih tenisača. Čudesnu karijeru napravio je u parovima, osvojio sedam Grand Slam titula, ukupno 24 trofeja, kao i neponovljivo olimpijsko srebro s Marinom Čilićem prije četiri godine u Tokiju. Na leđima mu je 40 godina, još ne odustaje od reketa, ali čini se kako bi uskoro mogao zasjesti na klupu hrvatske teniske reprezentacije!

Kako pišu Sportske novosti, trebao bi biti imenovan u ponedjeljak za kada je predsjednik HTS-a Zdravko Marić sazvao sjednicu Upravnog odbora koji bi trebao potvrditi smjenu dosadašnjeg izbornika Velimira Zovka i imenovati Ivana Dodiga njegovim nasljednikom.

Osijek: Duje Ajduković i Lukaš Klein u prvom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Kako piše navedeni portal, upravo je Marić taj koji je inicirao smjenu na klupi. Dio ljudi u savezu bio je protiv toga, usprotivili su se na sjednici Stručnog odbora, koji se sastao prošlog tjedna, ali na koncu, Upravni odbor je taj koji odlučuje o smjeni pa ćemo u ponedjeljak doznati odluku. Za potvrdu je potrebna većina glasova, a kako je u odboru 15 članova, znači da će biti potrebno osam ruku za provedbu ideje predsjednika Marića.

Varaždin: Davis Cup, me? parova Dodig/Pavi? - Sander/Joran | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije poznato zašto se HTS, odnosno Marić, odlučio na smjenu Velimira Zovka koji je tek godinu i pol dana sjedio na klupi reprezentacije. Odradio je tri dvoboja s omjerom 2-1, bio je u nezahvalnoj poziciji jer na raspolaganju nije imao Bornu Ćorića, Marina Čilića, Nikolu Mektića, morao se osloniti na mlade tenisače kao što su Matej Dodig i Mili Poljičak i odradio je solidan posao, no savez je odlučio da je vrijeme za promjenu.

Dodig bi tako u ponedjeljak trebao postati izbornik naše Davis Cup reprezentacije, a debitirat će vrlo brzo, 12. rujna u Osijeku protiv Francuske.