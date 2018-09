Ivan je za Luku: Modrić glavna faca, najbolji je igrač na svijetu

Dugo je razmišljao Ivan Rakitić hoće li nastaviti svoju reprezentativnu karijeru... a na kraju je ipak prelomio! Raketić je za Novi list otkrio što je prevagnulo nastavku igranja u dresu vatrenih.

- Svatko od nas starijih igrača imao je neku svoju situaciju i donosio neku svoju odluku. Iskreno, jesam, lomio sam se, puno razmišljao, razgovarao s izbornikom Dalićem i još više sa suprugom. Na kraju sam shvatio da je želja za reprezentacijom bila jača od svega. Toliko je ta želja bila velika da je teško bilo reći zbogom. Srce je odlučilo.

Čudesan rezultat u Rusiji mnogima je značio - vrhunac, a brojni su se pobojali kako vatreni više neće moći naći motivaciju... Ivan se, međutim, ne slaže.

- Ma kakvi. Naravno da je osvajanje srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio vrhunac za sve nas, za cijelu Hrvatsku. Međutim, igrati za hrvatsku reprezentaciju je oduvijek za mene bilo nešto posebno. I nema većeg motiva nego odjenuti taj naš dres i staviti ruku na srce kada svira Lijepa naša. I zato… Jedva čekam priključiti se momčadi u Elcheu uoči utakmice sa Španjolskom i zajedno krenuti u nove pobjede.

Neki veterani su se oprostili, Hrvatska će dalje bez borbenog Marija Mandžukića, naše hobotnice Danijela Subašića, a vatrene je napustio i uvijek smireni Vedran Ćorluka. Postoje li zamjene za njih?

- Hrvatska ima jako dobru perspektivu, ali ne bismo smjeli pred te mlade igrače stavljati pritisak u smislu da ih moraju odmah nadomjestiti. Neka oni ispričaju i ispišu svoju priču, svatko za sebe. Naravno da će nam Mandžo, Suba i Čarli nedostajati, ali dolaze novi dečki koji će ispisati neku svoju povijest, a naravno da ćemo im mi u tome pomoći. Uvjeren sam da će oni koji dolaze dati sve od sebe, da će cijela priča oko reprezentacije biti pozitivna. A Euro 2020. godine… Ne bojim se, Hrvatska će opet imati jaku momčad, a sada će i ostale reprezentacije prema nama imati puno više respekta. Pred nama je Liga nacija, sve je to za nas još novo, ali uživat ćemo u tom natjecanju. Ako bude prilike, iskoristit ćemo Ligu nacija za plasman na Euro, ako ne, dobro ćemo se pripremiti za kvalifikacije. A što se budućnosti tiče, Hrvatske je uvijek imala dobre mlade igrače, imat će ih i ubuduće.

Uz opraštanje od reprezentacije, postojale su i špekulacije o Ivanovom odlasku iz Barcelone, no naposljetku je ipak odlučio ostati u oba dresa!

- Pisalo se to što se pisalo, čitao sam sve to, pratio… Bilo je ponuda, ne kažem, htjeli su me neki veliki klubovi, ali… Onako iskreno, razgovarao sam sa suprugom i došao do zaključka da sam sretan i ponosan da mogu biti dio ovog velikog kluba i braniti boje Barcelone. Već sam svjesno vrijeme dio cijele te lijepe priče i zato još nije vrijeme za odlazak. Uostalom, kome je to lako otići iz Barcelone?

Nakon ovog Svjetskog prvenstva i odlaska Cristiana Ronalda, 'glavnim facama' u Primeri mogli bi se nazvati naši veznjaci... Real protiv Barce, Luka protiv Rakete!

- Aaa ne! Luka je sad glavna faca. On je ove godine najbolji igrač na svijetu. Potpuno zasluženo. To je nešto jedinstveno, svi mi Hrvati smo jako ponosni na ono što je napravio. Dao Bog da osvoji još ovu nagradu koja je preostala, jer je Luka apsolutno zaslužuje.

Iako bi brojni bili ljubomorni, kao što se čini da je ovih dana Cristiano Ronaldo, Rakitić iskreno uživa u svim uspjesima svog reprezentativnog kolege...

- Oni koji su ljubomorni na Luku, neka umru u toj svojoj ljubomori!Ja sam na Luku izuzetno ponosan i jednako sam sretan i zadovoljan kao da ja osvajam sve te nagrade. Zajedno smo u reprezentaciji jedanaest godina, prošli smo puno toga zajedno, volim ga kao brata. Sretan sam što je i Luka ostao u reprezentaciji, ne znam što bi bilo da je on odlučio drukčije, ne znam kakva bi bila moja odluka… S njim u reprezentaciji je sve drukčije, uvjeren sam da obojica možemo Hrvatskoj dati još jako puno.

Iako Barcelona redovito osvaja španjolsko prvenstvo, na europskoj sceni dominantan je ipak - Real. Odlaskom Cristiana, još je veći pritisak na Kataloncima da se vrate na europski tron...

- Dao Bog da bude tako. Dosta je svih ostalih, ne samo Reala. Vrijeme je da se Barcelona vrati na staze stare slave. Ušli smo u sezonu s velikom željom opet osvojiti naslov europskoga prvaka - rekao je Raketa, no ne misli da će odlaskom Ronalda sve biti toliko lakše:

- Da, svi sada misle, Cristiano Ronaldo je otišao iz Reala pa ćemo lako… Nije to baš tako, koliko god Cristiano značio svakoj momčadi za koju igra. Real je uvijek Real. S Ronaldom i bez Ronalda. Igrat će, naravno, na malo drukčiji način, ali Real još uvijek ima fantastičnu momčad i sjajne igrače. Ove sezone bit će to odličan miks mladih i iskusnih igrača i opet će biti u vrhu u svim natjecanjima u kojima igraju. Međutim, pitat će se ove sezone puno toga i Barcelonu. U Španjolskoj pogotovo, ali i u Europi. U to budite uvjereni.