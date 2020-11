Klasnić o 'presudi': Bild svašta piše, ne znam otkud to njima

'Ovo je teška neistina', riječi su bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Klasnića (40) nakon što je njemački Bild objavio da će dobiti 4 milijuna eura odštete zbog pogreške liječničke službe bivšeg mu kluba Werdera

<p><strong>Ivan Klasnić </strong>(40) sedam je godina proveo u dresu <strong>Werdera </strong>iz Bremena. Nosio je i dres hrvatske reprezentacije, ali tad je došlo do komplikacija s njegovim bubrezima i odbacio je prvi transplantirani bubreg. No, vratio se na terene, ali nikad više nije bio isti te je i u nastavku karijere imao mnogo problema s bubrezima. A u njemačkom su se <a href="https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html" target="_blank">Bildu </a>pojavili napisi da će naš bivši reprezentativac dobiti četiri milijuna eura nakon sudske presude.</p><p>- Ne znam otkud to njima, kako da komentiram nešto sto nije gotovo. Taj Bild uvijek svašta piše. Valjda su zvali na sud i ovi su im rekli da nema više termina da se sretnemo na sudu. To nije riješeno i ne znam kako su došli do svote, možda bude riješeno kroz par mjeseci, ali ovo je teška neistina - objasnio je ekskluzivno za 24 sata sam Ivan Klasnić.</p><p>A do svega je došlo zbog pogreške klupskog liječnika Werdera Götza Dimanskog (61) kojeg je Klasnić tužio te nakon dugih 12 godina čekanja dočekao presudu. Sudski se proces vodio i protiv internistice Manju Guhe i internista Hermanna Holzhütera koji je u tijeku procesa preminuo. Naime, smatra se da je prekasno dijagnosticirana Ivanova bolest bubrega te pogrešno tretirana zbog čega je Ivan prošao tri transplantacije.</p><p>- Ostaje nejasno je li sportski liječnik Dimanski morao prepoznati Klasnićevu bolest. Još 2017. godine sudski vještak iz Hannovera Arno Kerling nije utvrdio ozbiljne propuste Dimanskog. Unatoč tome, pokrajinski sud dao je na prvoj instanci Klasniću za pravo dodijelivši mu 100.000 eura za pretrpljenu bol. Sad je na stolu milijunski iznos. I konačni kraj procesa nakon dvanaest godina čekanja - zaključio je njemački <a href="https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/ivan-klasnic-nach-12-jahren-prozess-um-die-nieren-diagnose-4-mio-fuer-ex-werder-73880704.bild.html#fromWall" target="_blank">Bild</a>.</p><p>Iz osiguranja optužene strane bi Klasniću trebalo biti isplaćeno četiri milijuna eura iako su njegovi odvjetnici tražili iznos veći od deset milijuna, dok su u rujnu bili blizu nagodbe na milijun eura manji iznos. Nijemci su se malo zaletjeli u objavi informacija, a priča nije gotova.</p>