Ivan Kos: Kakve kuće i stanovi po Splitu? Nemam ja love za to

Već neko vrijeme Splitom kruže razne priče, jedna od tih je kako je bivši predsjednik Hajduka Ivan Kos kupio vrijednu nekretninu u elitnom kvartu te kako namjerava s obitelji trajno živjeti u gradu pod Marjanom.

Kako je prolazilo vrijeme, tako je i vrijednost nekretnine u tim pričama rasla, od stana na Mejama vrijednog 250.000 eura, preko kuće na Mejama vrijedne okruglo milijun eura, do vile na Mejama, nekoliko kafića, te raznorazne slične priče...

U nekoliko navrata kontaktirali smo bivšeg predsjednika u namjeri da napravimo oproštajni intervju, jer je iz Hajduka otišao bez riječi, no svaki put bi se ljubazno zahvalio i kazao kako nije vrijeme, te da se ne želi pojavljivati u medijima kako ne bi svojim pojavljivanjem i nastupom na bilo koji način naštetio Hajduku.

- Nema smisla da sad nešto govorim, sigurno bi se to krivo protumačilo, a ja Hajduku želim sve najbolje.

I tako, vrijeme je prolazilo, vrijednost nekretnine koju je navodno kupio je i dalje rasla, priče su i dalje kružile, a Kos je odbijao bilo što komentirati s istim stavom, da ne želi istupati u medije.

- Jedino što vam mogu reći je da ću još neko vrijeme živjeti u Splitu jer mi je tu stariji sin krenuo u školu, a nekretninu nisam kupio, niti sam to pomišljao, niti imam mogućnosti kupiti istu.

Ne mogu si to priuštiti

I kad smo već izgubili nadu da će Kos pristati na intervju, slučajan susret ipak ga je odobrovoljio da kaže pokoju riječ.

- Nemam vam zaista ništa novo za reći, niti bilo što komentirati, tako da ne znam što bi vas interesiralo.

Naravno, nas je zanimalo je li doista kupio nekretninu, pogotovo na elitnoj lokaciji, koju od plaće zarađene u Hajduku nikako nije mogao sebi priuštiti.

- Svi koji žive u Splitu i poznaju cijene na tržištu dobro znaju koliko košta stan ili kuća na nekoj od elitnih lokacija. Moja obitelj to sebi ne može priuštiti. Nisam kupio ni stan, ni kuću, ni kafić..., ni ja, ni bilo tko od moje uže i šire obitelji. Ne pričamo o kutiji šibica, barem je to lako provjeriti – kazao je Kos, na kome se vidi da ga ipak smetaju priče na tu temu, kao i na temu financijskog stanja Hajduka.

- Barem je Hajduk ustrojen tako da su svi financijski podatci javno dostupni, da je doslovno svaki papir lako za provjeriti. Dobro je poznato kako smo radili i u kakvom smo stanju ostavili klub, na odlasku sam podnio izvještaj, a sve što se nakon mog odlaska događalo, nije mi poznato i ne mogu komentirati.

Klevetama o meni se bave odvjetnici i pravosuđe

Neposredno prije Kosovog odlaska s funkcije, obznanjeno je kako je Hajduk u 2017. godini poslovao pozitivno, s dobiti od preko 40 milijuna kuna, da bi se po dolasku novog predsjednika pojavio problem likvidnosti, zbog koga je klub faktoringom druge rate Vlašićevog ugovora i prodajom Letice, Radoševića i Tome Bašića morao krpati rupu u budžetu.

- Ljudi brkaju poslovanje na godišnjoj razini i tekuću likvidnost. dobro je poznato da klub mora stalno prodavati i biti aktivan na tržištu kako bi bio održiv, to nije ništa novo. Ne želim s nogu komentirati bilo što, jer bi se moje riječi mogle krivo shvatiti, a ne želim na bilo koji način destabilizirati klub. Budite sigurni da su svi potezi koje smo radili bili jedino i isključivo u interesu kluba.

- Pustimo novog predsjednika da radi svoj posao i dajmo njemu i novom treneru povjerenje, mir i vrijeme, a vrijeme će pokazati što se dogodilo. Ne zaboravite da je od moje smjene do dolaska novog predsjednika prošlo više mjeseci, u kojima klub nije imao vodstvo. A bilo je to jako osjetljivo razdoblje, kraj sezone i finale kupa, i prijelazni rok, Ultra...

Kosu je presudio ''overhospitalitiy'', odnosno čašćenje sudaca, što mu navijači nisu oprostili. Prije nekoliko dana član NO Ante Šalinović iznio je svom u otvorenom pismu informaciju kako su za čašćenje sudaca znali i neki članovi NO, koji za razliku od Kosa nisu razriješeni dužnosti.

- Na odlasku sam rekao sve što sam imao po tom pitanju. Bitno je za Hajduk da Uprava i ja osobno, ali ni nijedan djelatnik kluba nismo napravili nikakvo kriminalno djelo, nismo trgovali sa sucima, nismo utjecali na njih, nismo imali dogovore s njima.... Hajduk je čist i to je najvažnije.

Izmišljene priče

Za kraj smo ga upitali i o optužbama kako je jedan dio provizija od ulaznih transfera završio na njegovom računu i na računu bivšeg sportskog direktora Maria Branca.

- Svašta sam i ja čuo i pročitao, svašta ljudi pričaju i izmišljaju, a vjerujete da su to samo insinuacije i izmišljene priče, kao i gore navedene priče oko stana, kuće, kafića ili što je već bilo spomenuto, i sve to valjda kako bi se ocrnio i obezvrijedio naš rad i stvari koje smo napravili za klub. I takvim klevetama se trenutno bave odvjetnici i pravosudne. U klubu postoji sva dokumentacija, sve važnije odluke koje sam donio je potvrdio Nadzorni odbor, a o špekulacijama i nagađanjima nema previše smisla trošiti riječi. Ja vam jamčim da sam pošteno radio svoj posao, a vrijeme će pokazati da je to doista tako i bilo – zaključio je Kos.

