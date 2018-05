Ivan Ljubičić strastveni šahist: Radim na svojoj trećoj karijeri

Bio je sjajan tenisač, pokazalo se da je i odličan trener, no sada se Ivan Ljubičić polako dokazuje i u sasvim drugačijem sportu. Ljubo se prema svemu sudeći zaljubio u šah.

Umirovljeni hrvatski tenisač, nekad svjetski broj tri, a danas trener jednog od najboljih tenisača svih vremena Rogera Federera aktivno igra šah na najpoznatijem internetskom šahovskom servisu Chess.com i ide mu prilično dobro. Jednu od svojih partija, onu protiv stanovitog Igora Rosiora iz Moldavije, poslao je jednom od najpoznatijih naših šahovskih blogera, Križevčaninu Antoniju Radiću koji je Ljubinu igru analizirao na svom YouTube kanalu Agadmator.

- Radim na svojoj drugoj... Pardon, trećoj karijeri - napisao je Ljubičić na Twitteru podijelivši s obožavateljima Radićevu objavu.

Antonio je pohvalio Ivanovu igru, naravno uz poneki savjet, ali i dodatak da ga je oduševilo kako je završio partiju igranu na 10 minuta.

- Ljubičić mi je obećao da će snimati partiju koju će idući put igrati s Federerom tako da svi možemo uživati - rekao je Radić koji na svom YouTube kanalu ima više od 150 tisuća pretplatnika.

Working on my second... Pardon... Third career 😁 https://t.co/NpJUMqe02M