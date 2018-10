Ivan niže priznanja: Rakitić dobitnik Barcinog fair playa...

Ivan Rakitić dobitnik je nagrade Premi Barca Jugadors za prošlu sezonu. Nagrada je to koja se dodjeljuje nekome od prvotimaca Barcelone za nastupe i ponašanje na terenu.

Navedena nagrada se dodjeljuje proteklih devet sezona, a glasove za osvajača iste daju bivši igrači Barcelone. Prvi osvajač nagrade bio je Bojan Krkić, a jedini igrač koji ju je osvajao dva puta je Xavi.

- Čast mi je što sam dobio ovu nagradu, ona će zauzeti posebno mjesto u mom domu. Nema ništa ljepše od toga kada ste član najboljeg kluba na svijetu. Osjećam se jako sretno kada branim boje ove momčadi - započeo je Ivan, a onda se i osvrnuo na maestralan gol protiv Tottenhama koji je proglašen za najljepši gol drugog kola Lige prvaka.

- Gol protiv Tottenhama je jedan od najljepših u mojoj karijeri. Bilo je vrlo važno zabiti protiv jedne od najboljih europskih ekipa.

The award from @FCBjugadors for @ivanrakitic recognises his fair play but also the values he transmits off the field. Congratulations, Ivan! pic.twitter.com/Jvh7nUS1jy