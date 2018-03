Ivan Rakitić osmi najbolji igrač svijeta u veljači prema CIES-u

Nogometaš Barcelone Ivan Rakitić svrstan je na osmo mjesto ljestvice najboljih nogometaša svijeta, prema listi koju je objavio Centar za sportska istraživanja (CIES).

Naš reprezentativac je, prema njihovom izračunu, zaslužio indeks 92.3, kojega je podijelio sa Mousom Dembeleom, igračem Tottenhama. Prvo mjesto zauzeo je Lionel Messi ispred Karima Benzeme i Cristiana Ronalda. Zanimljivo, deseto mjesto pripalo je relativno nepoznatom Flavienu Taitu iz Angersa.

Who knows @FlavienTait? 10th position in the exclusive @CIES_Football big-5 league performance rankings for championship matches played during the last month; full profile at https://t.co/9jC5sBiRm2 pic.twitter.com/Jv9mqklf2u