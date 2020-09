Ivane, hvala ti na svemu, dobro znamo koliko si dao Hrvatskoj i koliko si puta zaplakao zbog nje

Znao nam je i zamjeriti neke sitne stvari, ali većinu vremena bili smo u odličnom odnosu. Otkrio je tako za 24sata da čeka prvo dijete, da otvara kafić u Sevilli, dao prvi intervju nakon potpisa za Barcelonu

<p>Za točno tjedan dana, 29. rujna, bit će 15 godina otkako sam upoznao <strong>Ivana Rakitića.</strong> Plavokosi dječak je tada imao 17 i pol godina, njegov Basel je na Pecari u <strong>Širokom Brijegu </strong>igrao uzvratnu utakmicu <strong>Kupa Uefa.</strong> Bio je to njegov debi za švicarsku momčad, upoznao nas je Mladen Petrić.</p><p>Nije malo, znamo se 15 godina, odradili smo puno velikih intervjua. Još od Schalkea, Seville, Barcelone. Pričali smo o svemu i svačemu. Upozorio nas je Raketa i na Marija Gavranovića, koji mu je bio suigrač u Schalkeu. Rekao nam je kako je to igrač za hrvatsku reprezentaciju.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićeva životna priča</b></p><p>Znao nam je i zamjeriti neke sitne stvari, ali većinu vremena bili smo u odličnom odnosu. Otkrio je tako za 24sata da čeka prvo dijete, da otvara kafić u Sevilli, dao nam je prvi intervju nakon potpisa za Barcelonu 2014. godine.</p><p>Kad nije htio pričati, uvijek bi se korektno javio i poručio: Pajdo, ne zamjeri, bit će prilike'.</p><p>Upoznali smo mu i oca i majku, gotovo cijelu obitelj Rakitić. Nije demagogija, ta obitelj diše hrvatski i diše za Hrvatsku. U ovih smo 15 godina s Ivanom Rakitićem doista svašta prošli. Za <strong>Hrvatsku</strong> je dao sve, a toliko je puta i zaplakao zbog nje, svjedoci smo toga.</p><p>Zbog odabira Hrvatske dobivao je i prijetnje smrću. Švicarska mu je dala sve, bila je njegova zemlja, volio ju je i voli je, ali srce je odlučilo da obuče "kockice". Hvala Bogu da je bilo tako, dobili smo fenomenalnog igrača i sjajnog čovjeka.</p><p>U 12 je godina za Hrvatsku odigrao 106 utakmica, zabio je 15 golova, a pamtit će se oni ključni penali protiv Danske u osmini finala i Rusije u četvrtfinalu <strong>Mundijala</strong> 2018. godine.</p><p>Zbog promašenog penala protiv Turske u četvrtfinalu Eura 2008. godine danima je i tjednima bio u suzama. Tada je imao samo 20 godina, deset godina kasnije je zabio penale koji su ušli u povijest našega naroda.</p><p>Možda su ga neki podcjenjivali, možda ga nisu smatrali takvom igračkom klasom, a on je od 2010. godine do 2020. godine itekako pokazao klasu. Bio je klasa u Sevilli, klasa u Barceloni, klasa u hrvatskoj reprezentaciji.</p><p>Nema sumnje kako će ući u povijest kao legenda hrvatskog nogometa, kao jedan od naših najboljih veznjaka i najboljih igrača u povijesti. Ivane, hvala ti na svemu. Dogodine sa šalom i dresom na Wembley, ne sumnjamo da ćeš doći navijati za Hrvatsku na Euro.</p>