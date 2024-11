Ivanišević ima novi posao: Vodit će jednu od najboljih na svijetu!

Goran Ivanišević (53), nekoć ponajbolji tenisač svijeta, a danas trener, ima novi posao. U ožujku 2024. raskinuo je suradnju s Novakom Đokovićem (37), a sad će trenirati kazahstansku tenisačicu Elenu Ribakinu (25), petu na WTA ljestvici.

Ivanišević se pridružio Đokovićevom timu u prvom tjednu Wimbledona 2019. Sa srpskim tenisačem ostvario je brojne uspjehe, ali i prošao i kroz najteže trenutke, poput diskvalifikacije s US Opena i deportacije iz Australije. Zajedno su osvojili osam Grand Slam naslova, ne računajući Wimbledon 2019.

Do sada je, osim s Đokovićem, radio i s Marinom Čilićem, Tomašom Berdychom i Milošem Raonićem. Ribakina je i do ove godine imala trenera Hrvata. Od 2019. pa sve do ovogodišnjeg kolovoza vodio ju je 37-godišnji Riječanin Stefano Vukov.

Njihova je suradnja prekinuta nakon ovogodišnjeg US Opena, a za vrijeme Vukovljevog trenerskog staža zajedno su osvojili osam pojedinačnih titula na Touru, među kojima je i Wimbledon 2022. godine.