Ivanišević o raskidu s Novakom: Ne zanimaju me gotovi tenisači! A dobio sam već pet ponuda...

Prije sedam godina glavni zagrebački trg postao je skijalište. Od Kaptola do Trga bana Jelačića su se na improviziranom skijalištu spustili Janica i Ivica Kostelić te brojne skijaške legende. Posljednjih godina se na trgu natječu i skakači u dalj u sklopu Hanžekovićevog memorijala, a ovaj put je u samom centru Zagreba osvanuo i teniski teren.

Legendarni Goran Ivanišević je na Europskom trgu zaigrao tenis s mladom srpskom tenisačicom Lunom Vujović u sklopu osnivanja UNIQA SEE Future zaklade koja će podržavati mlade talente u sportu, kulturi i održivosti. Priliku ukrstiti snage s osvajačem Wimbledona iz 2001. godine imali su i brojni zainteresirani građani. Osim reketa, igrao je i s tavom, kuhačom, raspoloženi Goran nasmijavao je publiku, ali ništa ga nije moglo omesti. Klasa je klasa.

Zagreb: Goran Ivanišević odigrao je egzibicijski meč s mladom teniskom zvijezdom Lunom Vujović povodom predstavljanja zaklade UNIQUA SEE Future | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivanišević je odnedavno bez posla nakon što je prekinuo petogodišnju suradnju s Novakom Đokovićem tijekom koje su osvojili 12 Grand Slam naslova. Srpski tenisač je prije nekoliko dana osvojio nagradu za najboljeg sportaša na svijetu, no Goran nije mogao doći.

- Pozvao me Đoković da dođem, ali imao sam neodgodivu obavezu. To mi je žao, ipak je ta 2023. posebna godina, možda najbolja u povijesti tenisa. Tri Grand Slama, jedan poen da osvoji sva četiri. Fascinantna godina, drago mi je što sam bio dio toga - rekao je Ivanišević.

Kakav je bio rastanak?

- Sjeli smo na jednom divnom mjestu u Indian Wellsu. Lijepo smo popričali. O teških pet godina naše suradnje i o svemu što se događalo, od korone i svega. Drago mi je na kraju dana što sam otišao u SAD i što smo razgovarali. Puno je stvari što smo si htjeli reći. Rastali smo se kao prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji. Puno smo toga prošli. Bit će večera i što god treba svaki put kada se vidimo.

Wimbledon 2023 - Day One - All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Tenis mu zasad ne fali, ali želja mu je ostati trener.

- Sad se odmaram i rekao sam da ću uživati do rujna. Idem sa sinom pogledati tri utakmice na Europskom prvenstvu. Čekaju me novi izazovi, volio bih ostati trener.

A velika je pomama za Goranom u teniskom svijetu. Otkrio je da je nakon rastanka s Đokovićem imao nekoliko ponuda.

- Bilo je pet, četiri ATP i jedna s WTA. Zahvalio sam se i rekao da se čujemo u devetom mjesecu. Volio bih trenirati mlađu osobu, da krenemo ispočetka. Ne zanimaju me gotovi tenisači, osvojio sam sve što sam mogao i i nemam motiva. Imam motiva da s nekim krenem otpočetka i probamo nešto napraviti.

Roger Federer se umirovio, a Rafael Nadal igra svoju posljednju sezonu. Samo se neuništivi Novak ne da.

- Nadal će jako faliti. Njegova energija je fascinantna, koliko se bori da se vrati i igra Pariz. Ako on bude spreman, bit će jako neugodan na Roland Garrosu. Nitko ne želi tamo igrati s njim. Želim mu da igra, otišao je Federer, Nadal je na zalasku, ali dinosaur Novak se drži. Kada pogledaš kako se hrani, brine o svome tijelu, nije imao velikih ozljeda, on može igrati još dvije tri godine, Samo je bitno da ima motivaciju.

Zagreb: Goran Ivanišević odigrao je egzibicijski meč s mladom teniskom zvijezdom Lunom Vujović povodom predstavljanja zaklade UNIQUA SEE Future | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Može li uopće itko doći na Đokovićevu razinu?

- Ne znam. Kad kreneš brojati do 24, malo ti se jezik zapetlja, to su nestvarne brojke i još nije kraj, još nije rekao svoje zadnje. Imamo dva tenisača koji su pet-šest koraka ispred svih, a to su Alcaraz i Jannik Sinner. Njih dvojicu s Novakom i Danilom Medvedovim zovem Velikom četvorkom. Ostali su iza njih. Sinner i Alcaraz, ako ne gledamo Novaka, su uvjerljivo najbolji. Ima mladih tenisača, ali nisu konstantni, dok su njih dvojica budućnost tenisa.

Novak Đoković ove sezone još nema naslov, a posljednju titulu osvojio je krajem prošle godine na završnom Mastersu.

- Vi volite alarme paliti. Alarmi se pale kad je oluja ili nešto. Nije ni 2022. uzeo do Rima, pa se ništa nije dogodilo. Problem je što je Novak sve navikao osvajati sve turnire. Ništa se ne događa. Na Australian Openu je odigrao loš meč protiv momka koji je u najboljoj formi i nije sramota izgubiti od Sinnera. Alarma nema. U Monte Carlu smo vidjeli da je sve bolji. Njegov cilj se zna: Roland Garros, Wimbledon, Olimpijske igre. Za to će biti spreman.