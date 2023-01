Ivaniševićev sin prvak Hrvatske

Važno je da igra, uživa u tome i da nije na cesti. Sve u sportu vrijedi i može mu koristiti u životu. Možda će se baviti nečim drugim, možda će na studij u Ameriku, ali drago mi je da je odgovoran, trenira, ne moram ga ja tjerati, voli to. I čak nije ni loš. Malo se svađamo, ali tako je uvijek između oca i sina.

Pričao nam je to ljetos u Umagu Goran Ivanišević (51) nakon što je odradio trening sa svojim sinom Emanuelom (16). I dodao:

- Dobio me jednom pa se malo razbahatio i morao sam ga prizemljiti. Ali sam mu dao do kraja godine da me dobije. I mogao bi. Ali ja njega psihički ubijem, malo ga iznerviram pa nema ritma, nabijam mu pa skraćujem... Ne mogu ja s njim trčati jer me sve boli, otpada... Guštam, to je najvažnije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Gušta i Emanuel. I pobjeđuje. U Ogulinu je na hrvatskom prvenstvu za tenisače do 16 godina osvojio pehar! Tenisač zagrebačkog Zagija u konkurenciji parova s Franom Sučićem iz TK Split 1950 postao je državni prvak do 16 godina.

Foto: Privatni album

Sučić je i u pojedinačkoj konkurenciji došao do finala, gdje je izgubio od klupskog suigrača Duje Markovine, prvog nositelja, koji je u prvom kolu izbacio baš Ivaniševića juniora, sa 6-1, 6-2.

Najčitaniji članci