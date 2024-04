Ivanković je otkrio situaciju s Perišićem i dodao: Privremeno sam rješenje, tako se i ponašam

U sjeni izbora novog predsjednika Ivana Bilića protekao je tjedan u kojem se momčad Hajduka spremala za ogled s Rudešom, drugi ogled bez gledatelja na tribinama Poljuda. U ogled s fenjerašem Rudešom Hajduk ulazi potpuno rasterećen pa bi trener Jure Ivanković mogao dati priliku mladim igračima i pripremati ih i filtrirati za novu sezonu.

Pokretanje videa... 00:56 Hajduk predstavio novog predsjednika | Video: 24sata Video

- Svaku utakmicu Rudeš ulazi s dobrom energijom, pogotovo u utakmice s po imenima jačim suparnicima. Posebno je motivacija igrati na Poljudu, poznajem njihovog trenera koji je jako ozbiljan, ali mislim da će se sutra pitati nas. Mi moramo biti motivirani, dominantni s loptom, povećati broj napadačkih akcija, vršiti stalni pritisak...

Jeste pričali s novim predsjednikom?

- Jesam, kratko smo se upoznali i popričali, zaželio nam je sreću, sutra će se upoznati i s momčadi i dati im podršku...

Nadate li se da ćete ostati u klubu?

- Nezahvalno je to pitanje, ne razmišljam u tom smjeru. Ja sam privremeno rješenje i tako se i ponašam, iz utakmice u utakmicu, iz dana u dan...

Hajduk i Osijek sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Možete li reći nešto konkretnije o vašem statusu?

- Imam ugovor s klubom, klub ima mogućnost rasporediti me na poziciju na koju želi. Ugovor s prvom momčadi ima do kraja sezone, a s klubom do kraja iduće sezone. Ako ne bude promjena do kraja sezone ostajem tu, pa ćemo nakon toga popričati, predsjednik je bio zauzet i nismo stigli.

U kakvoj je situaciji Livaja?

- Marko se vratio treninzima ali sutra neće biti u konkurenciji, nadam se da će konkurirati za Varaždin.

Može li Perišić startati od prve minute?

- Doći će trenutak kad će on moći krenuti, sutra još nije taj dan.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kakvu reakciju momčadi očekujete?

- Vratilo se pozitivno raspoloženje među igrače i na trening, dat ćemo sve od sebe. Motivirani su, spremni i željini igre i pobjeda.

Je li se netko od ozlijeđenih oporavio i vratio?

- Malo je jači kadar, vratio se Ferro, ostali i dalje ostaju na listi ozlijeđenih. Vidjet ćemo kako će ići oporavak. Melnjak bi se trebao za tjedan - dva uključiti u rad s momčadi, mogao bi dobiti neke minute. Hrgović isto, Lovre ima problema s laktom, odradio je neke treninge, sad je najvažnije da se oporavi i da bude zdrav...

Šarlija? Krovinović nije bio u početnoj postavi prošli put...?

- Šarlija je u dobrom stanju, još nije krenuo, radi zamjenske treninge i on će od ponedjeljka biti u konkurenciji. Krovinović ima najveću minutažu, imao je dosta problema, igrao je preko boli, iskoristili smo ga maksimalno, dali smo mu malo poštede, bit će sutra u konkurenciji za utakmicu, nema posebnog razloga zašto nije igrao.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hoće li mladi do kraja sezone dobiti više prilika?

- Plan je bio za Osijek i Belupo da pokušamo doći do pobjede i prekinuti niz. Sad je lakše, imamo mlađe u konkurenciji koji bi mogli debitirati, tu prije svega mislim na Skoku koji bi trebao zaigrati ako bude sve po planu, vidjet ćemo nakon toga tko sve još.

Kakav je odnos prema Kleinheisleru i Brekalu kojima istječu ugovori?

- Dosta je bilo turbulentno razdoblje, nije bio jasno zauzet stav nakon svega što se događalo, kad se sve posloži bit će jasnija slika. Svi koji su tu treniraju, žele igrati, bore se za sebe i minutažu, mi ćemo odlučiti što i kako, sigurno da će ovi koji ostaju i mlađi igrači dobiti više prilika.

Kako motivirati momčad protiv fenjeraša u utakmici bez gledatelja i bez rezultatskog imperativa?

- Pokazalo se da ove koje su bile takve nismo dobro reagirali. Igrači imaju svoju unutarnju motivaciju, ja ih potičem da svaku utakmicu budu bolji, da daju sve najbolje što mogu. Ne treba gledati tko je na drugoj strani, nego za ono što je tvoje.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko je pravi pristup ključan za pobjedu?

- Vrlo bitno je da uđemo angažirano i hrabro i da se nametnemo, jer raste samopouzdanje. Pogotovo ako se da rani pogodak....

Zbog čega Odjidja i dalje dobiva prilike?

- Dobio je priliku jer sam procijenio da nam treba stabilnost u sredini. Bio je profesionalan, svi znamo njegove kvalitete. Nakon toga je osjetio probleme s aduktorom i sutra će preskočiti utakmicu. Priliku je iskoristio da pokaže da je ozbiljan igrač.