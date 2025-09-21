Ivanović oduševio Mourinha: Franjo je odigrao sjajan susret

Točno 25 godina nakon što je prvi put sjeo na klupu lisabonskih "Orlova", legendarni José Mourinho (62) vratio se u Benficu na impresivan način. U dominantnoj pobjedi od 3-0 na gostovanju kod AVS-a, u središtu pozornosti našao se hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, koji nije samo postigao gol, već je i zaradio posebne pohvale od jednog od najvećih trenera današnjice.

Pobjeda kao Melem Nakon Turbulentnog Tjedna

Mourinho je preuzeo momčad samo dva dana prije utakmice, naslijedivši Brunu Lagea nakon šokantnog poraza u Ligi prvaka. "Posebni" je odmah pokazao napadačke ambicije, postavivši formaciju s dva napadača, Vangelisom Pavlidisom i Franjom Ivanovićem.

Foto: RITA FRANCA/REUTERS

Ipak, početak nije bio lak. Prvo poluvrijeme bilo je bez tečnosti, a domaći AVS je u 39. minuti preko Tomanéa pogodio stativu. Olakšanje je stiglo u sudačkoj nadoknadi, kada je Georgiy Sudakov zabio za važno vodstvo od 1-0.

Ivanovićev gol koji je oduševio Portugalca

U drugom poluvremenu Benfica je pokazala sasvim drugo lice. Nakon što je Pavlidis u 56. minuti povisio na 2-0 iz kaznenog udarca, trenutak odluke za Ivanovića stigao je u 64. minuti. Grčki napadač proigrao je Hrvata, koji se sjurio u kazneni prostor i mirno pospremio loptu u mrežu za konačnih 3-0. Mourinhova reakcija na klupi, energično mahanje šakom u zrak, sve je rekla.

Nakon utakmice, nije štedio riječi hvale.

Foto: RITA FRANCA/REUTERS

- Franjo Ivanović odigrao je sjajno. Svojom realizacijom potvrdio je mirnoću i odvažnost koja je potrebna mladom igraču - izjavio je Mourinho, dajući time ogroman poticaj 22-godišnjaku.

Skromnost Hrvatskog Napadača

Unatoč individualnom uspjehu i pohvalama, Ivanović je u prvi plan stavio momčad. "Jako sam zadovoljan što sam zabio i kako sam odigrao, ali najvažniji je uspjeh momčadi. Radimo naporno svaki dan i drago mi je što se dobro uklapam u Mourinhov sustav," poručio je skromni napadač.

Ivanović je u Benficu stigao ovog ljeta kao veliko pojačanje, a gol protiv AVS-a bio mu je treći u desetom nastupu. Povjerenje koje mu je Mourinho odmah ukazao stavivši ga u početnu postavu samo potvrđuje njegov važan status.

Uvjerljiva pobjeda vinula je Benficu na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, a atmosfera u klubu ponovno je ispunjena optimizmom.