Ivanovski: Ne možemo preko noći dobivati 5-0 kao Barca...

Bila je ovo jedna teška, zahtjevna utakmica zbog te psihologije koja se dogodila u proteklom razdoblju. Momci su reagirali odlično, iako je bilo ''blackoutova'' u prvom dijelu. Treba i njih shvatiti, utakmica je bila zahtjevna, protiv protivnika koji je namučio Dinamo i Rijeku, ali sve u svemu, zadovoljni smo pobjedom - rekao je nakon utakmice trener Hajduka Zoran Vulić.

Koliko ste osjećali težinu ili strah među igračima?

- Ne bih rekao strah, htjeli su oni, ali nervoza je bila prisutna. Najvažnija je pobjeda, od sutra razmišljamo samo o Istri.

Rekli ste da Juranović ostaje kapetan, a kapetan je bio Caktaš?

- Stariji igrači moraju preuzeti odgovornost na sebe, on ima godina i iskustva, normalno je da on potegne, i da odigra ovako dobru utakmicu. Osjetio je koljeno, ali ga nisam htio mijenjati.

Možete li pojasniti uvođenje Lopeza?

- Zbog iskustva, najvažnije je da je odigrao odličnu utakmicu. Ako njega vratimo, stabilizirat ćemo i obranu.

Zamjene su bile stvar umora ili taktike?

- Tijekom drugog dijela vidjelo se da Filipu nedostaje utakmica, dobar je igrač, ali utakmice čine razliku. Dobar je bio rezultat pa sam dao prigodu malom Bradariću. Jairo je osjetio aduktor, a Jradi po meni nije odigrao na nivou koji sam od njega očekivao.

Osjećate li da vam igrači vjeruju?

- Oni su profesionalci, imaju svoje ugovore, i tako se moraju ponašati.

Je li vas iznenadio pljesak publike?

- Nisam ga ni čuo. Kad sam izlazio na tartan, imao sam osjećaj kao da lebdim, kao da ovo nije stvarnost, nego da sam na tribinama.

Koliko ste zadovoljni razinom agresije koju je momčad pokazala?

- Zadovoljan sam, ali bilo je rupa koje nam se ne smiju događati. To moramo svesti na minimum, prava momčad bi nas kaznila. Momčad je reagirala pozitivno, nije im bilo lako zbog psihološkog pritiska, ali junački su iznijeli utakmicu do kraja...

Vidjeli smo nekoliko lijepih dubinskih lopti, proigravanja...

- To je povijesna osnova Hajduka, ta igra preko bokova. Moram pohvaliti cijelu momčad, ali mi se jedan igrač jako svidio, on se zove Hamza... Dobar je igrač, razigravač, trkač, kad igra sam iza, to mu je odlična pozicija. Imat će i on padova, ali daj Bože da na ovom nivou odigra do kraja prvenstva.

Ivan Matić, trener Rudeša, čestitao je pobjedniku.

- Na početku čestitke Hajduku na pobjedi, oni su bolje ušli u utakmicu, pritisnuli su nas i poveli iz jedne takve situacije. Po mom mišljenju, mi smo bili bolja momčad u prvom dijelu, imali neke svoje prilike, pogotovo ona Mrkonjićeva, koja nije iskorištena. Da je, krenulo bi sve skupa u pozitivnijem smjeru za nas. Na žalost dugo je oklijevao, dao je priliku igračima Hajduka da se konsolidiraju. U drugom dijelu Hajduk je iskoristio naše slabosti, ponavljam, čestitke Hajduku, a nama ne preostaje ništa nego raditi i nadati se da se pogreške neće ponoviti.

Što će biti dalje, kakva je vaša situacija?

- Moja situacija? To je pitanje za upravu, ne znam koliko će imati strpljenja i razumijevanja, ali to je njihova odluka...

Strijelac za Hajduk bio je Mirko Ivanovski.

- Danas je zasluženo pobijedila bolja momčad. Ispunili smo sve što je trener od nas tražio. Nije ovo prava igra Hajduka, ali ne možemo preko noći pobjeđivati 5-0 kao Real i Barcelona. Imali smo još šansi, kod 3-0 smo malo stali...

Što je novoga donio trener Vulić?

- Svaki trener ima svoju filozofiju i još će sigurno biti promjena u igri.

Dojam je da je presing izgledao puno učinkovitiji nego ranije?

- Sigurno je puno bolje da se ne ubijamo od trke, nego da trčimo pametno i uzmemo jako puno lopti.

Koliko ste zadovoljni svojim učinkom?

- Cjelokupno nisam zadovoljan, ali danas jesam. Od napadača se traži da ulazi u šanse i zabija, navikao sam na to i to na mene ne stvara pritisak. Znam što je moj posao i što se od mene traži.

Stipe Vučur imao je dvije lijepe prigode, no nije zabio.

- U prvom poluvremenu imali smo dosta prigoda, mogli smo zabiti gol - dva i riješiti pitanje pobjednika. U drugom poluvremenu kada smo zabili drugi, a onda i treći gol, sve je bilo riješeno. Dosta smo pričali ovaj tjedan s trenerom, ali i mi igrači međusobno. Znali smo da trebamo krenuti agresivno, napadački i mislim da je bilo dobro. Imao sam dvije prilike, šteta što one ''škarice'' nisu ušle, ako Bog da bit će još prilika i golova. Slijedi nam gostovanje u Puli, zatim kup ogled protiv Vrapča, a onda Dinamo. Idemo iz utakmice u utakmicu. Svaka pobjeda puno znači za samopouzdanje, pogotovo nama u ovakvoj situaciji. Probili smo led, i sada možemo krenuti u seriju.