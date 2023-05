Livaković: S Turcima nisam još ništa dogovorio. A Ademi mi je rekao 'digni ti trofej Superkupa'

Kako se osjećam? Savršeno, stvarno kad doživiš ovo kao igrač... Najbitnije da smo pobijedili, hvala publici što je došla u ovako velikom broju. Napunili smo stadion i to je nešto što njegujemo zadnjih godina. Tako i treba biti, rekao je kapetan Dinama Dominik Livaković nakon uvjerljive pobjede protiv Gorice 4-1.

Kad ste izašli u 82. minuti preplavile su vas emocije. Cijeli stadion je vikao "Livi, ostani."

- Polako, sve sam odgovorio. Pričat ću s klubom. Nisam još ništa dogovorio (s Turcima op.a.), vidim da se piše non stop, ali nisam to je sigurno. Vidjet ćemo sve, tu mi je stvarno lijepo, sjest ćemo i razgovarati. Sad se moram koncentrirati na Ligu nacija jer imamo veliku priliku osvojiti to kao reprezentacija.

Prilikom slavlja podignuli ste dres s brojem 5 kojeg je nekada nosio Arijan Ademi.

- Aki mi je na početku sezone dao da dignem trofej Superkupa. Ustvari, nisam ga ni pitao, on mi je rekao "Ajde ti digni." Stvarno sam mu zahvalan na tome. On mi je i prijatelj, bio je donedavno tu i on je ikona.

Sjajnu predstavu pružio je Luka Ivanušec. Uoči utakmice dobio je nagradu za najboljeg igrača proljetnog dijela sezone po izboru navijača.

- Bio je lijepo ispunjen stadion, drago mi je da su navijači došli i da su nas podržali. Da smo odigrali dobro. Bilo je bitno da dobijemo i da slavlje bude još ispunjenije.

Danas ste zabili i asistirali.

- Jedno i drugo, ali bila je odlična akcija.

Odigrali ste možda i najbolju polusezonu u karijeri.

- Zadovoljan sam, statistički je bilo dobro i to je ono što sam htio.

Slijedi Liga nacija.

- Nema puno odmora, malo par dana i već se počinjem pripremati da ne dođem bez treninga. Idemo u Ligi nacija probati prirediti dobre stvari - rekao je Ivanušec dok je u drugom razgovoru za MAX Sport rekao:

- Drago mi je da sam u reprezentaciji, to mi je bila velika želja. Hrvatska može osvojiti Ligu nacija, bili smo treći na svijetu i očekivanja su velika.