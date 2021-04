Slavlje u autobusu na putu za Zagreb? Slično kao i u svlačionici, imali smo zvučnik, feštalo se uz razne pjesme, pjevalo se, ma svi smo bili kao jedan, kaže nam Luka Ivanušec.

Hrvatska U-21 reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva u Sloveniji, mlade nade Igora Bišćana u Kopru su odradile sjajan posao. A jedan od glavnih aduta hrvatskog izbornika u Sloveniji je bio Luka Ivanušec. Vjerujte, njegovo je ime poslije grupne faze Europskog prvenstva podcrtano u bilježnicama brojnih skauta europskih klubova...

- Osjećaj? Ma odličan, napravili smo veliku stvar, prvi u povijesti upisali pobjedu na Europskom prvenstvu do 21 godine, prvi u povijesti prošli i grupnu fazu. Ali, naš posao na ovom natjecanju još nije gotov, idemo dalje, želimo u nokaut fazi napraviti još veće stvari - kaže Luka Ivanušec, pa nastavlja:

- Ne, ovoga puta u autobusu nisam ja bio DJ, glavni za puštanje pjesama bili su Moro i Franjić, haha. Bradarić? Nažalost, on nije išao s nama, već je odmah iz Slovenije imao let za Francusku, ali njemu smo ionako svi zabranili da pušta pjesme u svlačionici. Čak i izbornik Bišćan! Zašto? Ma joj, on pušta neku svoju muziku koju nitko od nas ne sluša, haha.

OK, jeste li svjesni uspjeha koji ste postigli u dosadašnjem dijelu Eura?

- Iskreno, mislim da još nismo. Ma svi smo sretni, poslije utakmice je bilo baš veselo, ali tek danas počinjemo shvaćati što smo postigli.

Vi ste u dvobojima protiv Portugala, Švicarske i Engleske - oduševili...

- Bilo je stvari kojima sam zadovoljan, ali bilo je i onih koje moram popraviti. Kao završnicu. U utakmicama protiv Švicarske i Engleske sam promašio prevelike prigode, to si ne smijem dopustiti. Imao sam i dosta izgubljenih lopti, gubio ih na dijelu terena gdje ih nisam smio gubiti. Ali, na kraju mogu biti zadovoljan, napravili smo veliki uspjeh, tako da ipak moram biti zadovoljan svime što smo postigli.

Često ste spominjali kako vam najviše pozicija u sredini terena, a na ovom turniru ste oduševili kao lijevo krilo...

- Haha da, dosta mi paše i pozicija na lijevom krilu, tu imam dosta prilike ići 'jedan na jedan', tu se osjećam dosta dobro, mogu ulaziti i u sredinu. Tu osjećam dosta slobode, mogu prolaziti i po aut-liniji, tako da mogu reći kako mi i ta uloga dosta odgovara.

U prvom dijelu propustili ste veliku priliku, biti sami pred engleskim vratima, ali vaš je udarac zaustavio suparnički vratar Ramsdale. Koliko vas je taj promašaj "mučio" tijekom utakmice...

- Uh da, tijekom utakmice sam znao misliti na to, taj se promašaj dogodio kod njihovog vodstva 1-0. I onda sam si u glavi posložio neke stvari, pa i najveći igrači promašuju velike prilike, pa sam se htio što prije "vratiti" u utakmicu. Ali, kako su oni poveli i 2-0, onda mi se taj promašaj opet počeo vrtjeti po glavi. Ma ne smijemo si dopustiti onakve promašaje, niti ja, niti Moro, niti Špikić, no srećom spasio nas je Bradarić.

I vaša reakcija kod tog gola Bradarića je bila jako zanimljiva, dok su svi igrači isti tren počeli slaviti, vi kao da ste bili šokirani...

- Haha, ja sa svoje pozicije valjda tri sekunde nisam niti vidio da je lopta ušla u gol! Puno je igrača bilo ispred mene, nisam u tom trenutku bio svjestan da je čovjek onako fantastično pogodio rašlje. Svaka mu čast.

Zanimljive scene vidjeli smo i poslije utakmice, jedan zaštitar vas je ganjao po terenu tražio vaš dres...

- Haha, vidio sam te slike, ispalo je stvarno simpatično. Čovjek je baš htio moj dres, počeo me skidati po terenu, haha. Čak mu je i naš pomoćni trener Ante Tomić dobio 'hej, pa nemoj ga tako navlačit', ali čovjek nije odustajao. Nikada nisam bio u takvoj situaciji, na kraju sam čovjeku i dao svoj dres, a on mi se na tome lijepo i iskreno zahvalio.

Po završetku utakmice vidjeli smo i nemile scene, Englezi su poslije ispadanja krenuli i u manji obračun...

- To je tako kada se izgubi, Englezi nisu dobro prihvatili do ispadanje s turnira. Ma i tijekom utakmice je bilo svega, svakakvih rječkanja, dobacivanja...

Vi ste protiv Engleza srušili i još jedan rekord, postali igrač s najviše nastupa (27) u povijesti hrvatske U-21 reprezentacije...

- Jako sam ponosan na to, meni je oduvijek bio san nastupati za hrvatsku reprezentaciju. A ova, U-21 vrsta je na neki način i zadnji korak do A reprezentacije. Obožavam igrati za U-21 reprezentaciju, tu ima jako puno utakmica koje vas pripreme i za veći nivo nogometa, tako da sam baš ponosan i zbog ovog rekorda.

Mnogi stručnjaci vas "vide" i kao budućeg člana A reprezentacije, neki tvrde da ste svojim igrama zaslužili mjesto i na seniorskom Euru ovoga ljeta...

- A ne znam što reći oko toga, ne bih ulazio u to. Ja ću biti spreman, vjerojatno najponosniji čovjek na svijetu ako dođe i do tog poziva. A ako ga i ne bude, bit ću najponosniji što ću i na ljeto braniti boje U-21 reprezentacije. Sve su to nastupi za Hrvatsku, ponosno predstavljam dres koji nosim, bez obzira radilo li se o U-21 ili A vrsti. Naravno, svima je želja biti u A reprezentaciji, to je svakom sportašu plafon karijere, ali što bude - bit će, o tome odlučuju drugi, ne ja - sa smiješkom je završio Ivanušec.