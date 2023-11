Ivanušec o Dinamu, razgovoru s Modrićem, ozljedi... 'Moja je liga odmah do engleske, sjajno'

Taman je autobus s “vatrenima” usporavao da reprezentativci iskoče iz njega, kad je Bruno Petković prošao na trening. Ali Dinamov.

"Plavi" su vježbali na pomoćnom terenu nazvanom po Luki Modriću, dr. Josip Šojat prepričavao je kako je generacija 1982. u srijedu, na Cicin rođendan, išla na grob Zlatka Kranjčara pa su priče o tim danima krenule same od sebe, a pred nas je došetao Luka Ivanušec. U vidno mršavijem izdanju nego što je bio kad je odlazio iz Dinama.

- Ne smijemo se opustiti protiv Latvije nakon što smo je pobijedili 5-0, o tome nam ovisi plasman na Euro i sve ćemo napraviti da pobijedimo. Ne smijemo im dopustiti da se postave jer čekat će nas na kontre - počeo je Ivanušec o subotnjoj utakmici i dodao:

- Ako ćemo morati u playoff? Ha, onda ćemo proći playoff, ali ne razmišljamo o tome.

Luka je krenuo odlično u Feyenoordu, ali se potom ozlijedio.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

- Sve je krenulo odlično, dobro su me suigrači prihvatili, a i ja sam bio spreman i znao sam da me čekaju kao pojačanje. Nakon što su pregovori toliko trajali, moraš dobro odigrati jer se puno očekuje od mene i nema vremena prilagođavati se dugo. No, usporila me ozljeda. Na meni je sad da se vratim što bolje.

Koliko ste uopće spremni?

- Ma ja sam 100 posto spreman, tri tjedna treniram bez problema.

Kako ste doživjeli ozljedu?

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

- Razmišljao sam 'samo da mi nije pukla kost'. Znam kad je Bošku (Šutalu, nap.a.) puknula kost, osam mjeseci nije igrao. Kad su mi rekli da je samo jedan ligament, shvatio sam to kao sreću u nesreći.

Koliko je nizozemska liga jača od hrvatske?

- Intenzitet je najveća razlika. Kad sam odlazio, analitičar mi je rekao da je po intenzitetu ta liga odmah iza engleske. I doista je sve u trku, sprintu, sve je brže nego u HNL-u. Igram lijevo krilo, kao i u Dinamu, ide mi, sad samo još trebam pohvatati sve što trener od mene traži. Treninzi su teži, više je naglasak na teretani, i prije treninga idemo tamo. A na terenu je sve brže, nema vremena razmišljati, odmah ti je netko za petama.

Kako je bilo slušati i čitati jadikovke kako nedostajete reprezentaciji u listopadu i gledati poraze od Turske i Walesa?

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Bilo je teško gledati, a sad je lijepo vratiti se ovdje, poseban je naboj igrati za Hrvatsku.

A Dinamo?

- Ha, Dinamo... Uvijek dođe neka lošija faza pa se Dinamo izvuče, tako je bilo i kad sam ja bio ovdje, tako je i sada. Nadam se da će biti prvak i dobiti ove dvije utakmice u Konferencijskoj ligi.

Za nizozemske ste medije ispričali koliko ste bili ganuti prvim razgovorom s Lukom Modrićem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

- Kad te takav igrač pohvali, ohrabri, to puno znači, pogotovo mladom igraču kao što sam bio ja kad sam ušao u reprezentaciju. Podiže samopouzdanje - zaključio je Ivanušec.

Samopouzdanje koje "vatreni" moraju imati u subotu i utorak, kako bi mirno priveli kraju put do Eura u Njemačkoj.