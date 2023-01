Ivanušec spasio Dinamo poraza, Čačić još traži nasljednika Oršića

Dinamo je u prvoj i jedinoj utakmici na pripremama u Rovinju remizirao (1-1) s Celjem. Zagrepčani su protiv trećeplasirane momčadi slovenske lige igrali četiri puta po 30 minuta. I većim dijelom susreta Dinamo nije izgledao dobro, "modri" su uglavnom bili predaleko od suparničkim vrata. I prilično nemoćni.

OK, ni nogometaši Celja nisu briljirali, već iz jedine ozbiljnije akcije pred Dinamovim vratarima stigli do vodstva. Jedini gol za Celje postigao je Gregor Bajde koji je u 53. minuti "zapalio" Dinamovim braničima i bez problema matirao Nevistića. Za konačnih 1-1 u 113. mintui pogodio je Ivanušec, daleko najbolji igrač "modrih".

Ante Čačić nikako ne može biti zadovoljan prikazanim, pogotovo u prvih 90 minuta u kojima to nije bilo "to". Dinamovci su tek u zadnjih pola sata ozbiljnije pritisnuli Slovence, stigli do remija, a mogli i trebali do pobjede. Istina, "modrima" su danas nedostajali B. Šutalo, Lauritsen i Ademi (nije bilo ni četvrtog vratara Krkalića).

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Dinama je isprobao čak 25 igrača, priliku su dobile i mlade snage "modrih" Gurlica, Brkljača, Lukanić, Vrbančić i Rukavina. I nitko ni od njih nije oduševio, iako je Gurlica oduševio fizičkim kapacitetima, jednom i iz prekida glavom pogodio gredu.

Zagrepčane je i prije toga jednom zaustavio okvir gola, pokušaj Emrelija glavom odsjeo je na vratnici. U Dinamovim redovima nije bilo previše raspoloženih igrača, a najbolju partiju pružio je Luka Ivanušec. Ante Čačić i dalje ga "vidi" kao centralnog veznog igrača, Ivanušec je tu dominirao, pa u 113. minuti s ruba kaznenog prostora i spasio svoju momčad poraza.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Također, bolje od ostalih djelovali su još Ljubičić, Mišić, Bulat i Baturina. Ante Čačić je tijekom dvoboja mijenjao formacije, "plavi" su igrali i 4-4-2, i 4-2-3-1 i 4-3-3, očito kako i trener "modrih" traži dobitnu kombinaciju uoči nastavka sezone.

Dinamo se ovim porazom oprostio od priprema u Rovinju, nogometaši Ante Čačića odmah su se poslije utakmice zaputili u Zagreb. I sada će dobiti koji slobodan dan, pa u Maksimiru nastaviti pripreme za početak proljetnog dijela sezone koji za "modre" počinje domaćim ogledom s Goricom 21. siječnja.

