Najbolji umirovljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić na društvenim je mrežama najavio premijeru dokumentarnog filma Pigmalionov efekt objavivši fotografiju sa sestrom Janicom i ocem Antom.

Snimanje filma počelo je 2013. godine, u posljednjoj skijaškoj sezoni Ivice Kostelića, a godinu kasnije osvojio je srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Najtrofejniji hrvatski trener, otac Janice i Ivice, poznatiji kao 'Gips', bio je jedan od onih roditelja koji je prepoznao talent svoje djece te im je omogućio da dosegnu maksimum.

Koliko god su možda njegove metode bile 'samoubilačke', Kostelić nikada nije dopustio da strah prevlada kod Janice i Ivice koji su u konačnici ispisali povijest okrunivši se s deset olimpijskih medalja, osam svjetskih, 12 Malih kristalnih globusa, četiri Velika kristalna globusa kao i brojnih drugih postignuća.

Objavu Ivice Kostelića prenosimo u cijelosti:

"Na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine, Hrvatski olimpijski odbor je prema običaju izdao službenu brošuru u kojoj predstavlja svoje vodstvo, natjecatelje, trenere i prateće osoblje. U toj brošuri svoje mjesto su pronašli svi članovi hrvatske olimpijske momčadi, od predsjednika do fizioterapeuta pa čak i kuhara. Od cijele delegacije u brošuri je izostavljen samo jedan čovjek: Ante Kostelić.

Ta mala zgoda možda bi nam mogla baciti nešto bolje svjetlo na naknadnu degradaciju tog čovjeka u trenerskoj kategorizaciji istog odbora, ali sasvim se sigurno dobro uklapa u priču o zagrebačkom dečku zvanom "Gips", koji je neke davne zime pješačio od Begunja do Zagreba nakon što je svu ušteđevinu potrošio za kupovinu jednog para skija u tvornici "Elan". Puno kasnije mi je ispričao da su naše olimpijske medalje bile vizija dečka koji je s parom skija na ramenu pješačio iz Begunja do Zagreba*.

"Dokumentarni film redateljice Ines Pletikos, kojeg ćete moći pogledati, prati posljednje sezone našeg tridesetogodišnjeg puta, ali uostalom, kao i cijela ta "pustolovna potraga za Gralom", priča je to ponajviše o mome ocu. Film je snimljen s mnogo duha i emocije pa gledatelj može bolje prodrijeti u višeslojnost priče i likova, a svjedočenja akterima bliskih ljudi nam otkrivaju puno nepoznatih zgoda koje vjerno sklapaju mozaik o Pigmalionu Anti Kosteliću."

"Zato vam, prije no što pogledate film, preporučujem da provjerite što je to "Pigmalionov efekt".

* Stigao je do mjesta Višnja gora gdje si je, nakon 80 kilometara pješačenja, uspio osigurati vožnju do Zagreba autostopom."