Ivica Tucak objavio popis igrača za Svjetski kup u Rumunjskoj

U Vukovaru su završile pripreme hrvatske vaterpolske reprezentacije za kvalifikacijski turnir Svjetskog kupa u rumunjskom Otopeniju, predgrađu Bukurešta od 6. do 12. siječnja. Prije večernjeg treninga u Vukovaru, izbornik Ivica Tucak odredio je 16 igrača koji će predstavljati naš vaterpolo na turniru u Rumunjskoj. Hrvatska reprezentacija u nedjelju će autobusom krenuti iz Vukovara do Beograda, odakle slijedi let za Bukurešt. Prvu utakmicu u Svjetskom kupu, Hrvatska će odigrati u utorak, 7. siječnja protiv reprezentacije Gruzije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:23 Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama | Video: Instagram, Dalmacija Danas

S popisa 20 igrača koliko ih je bilo na pripremama u Zagrebu neposredno nakon Božića, te sada u Vukovaru, otpala su četvorica. Riječ je o vrataru Eugenu Sunari, braniču Matiasu Biljaku, centru Viktoru Tončiniću i vanjskom igraču Duji Cuzziju.

- Neke su odluke bile uvjetovane ozljedama igrača. Na turniru, odnosno za svaku utakmicu prijavljujemo 14 igrača, dok još dvojicu imamo u rotaciji, po potrebi, od utakmice do utakmice - kazao je web-stranicu HVS-a izbornik Tucak.

U Rumunjskoj, Hrvatska je u skupini D s momčadi Gruzije, ali ćemo odigrati samo jednu, ne kako je ranije bilo predviđeno čak dvije uzastopne utakmice.

- Hvala Bogu da je prihvaćen naš prijedlog o jednoj utakmici jer mi se čini logičnim. Što se Gruzije tiče, nemam nekih posebnih informacija o njima. Za nas je, kao i za druge momčadi predstojeći turnir ipak novitet. Od kraćeg igrališta, novih pravila s kraćim vremenom napada, kraćim vremenom i napada s igračem više. Nismo imali puno vremena za prilagoditi se, kako mi tako niti druge momčadi. Pokušat ćemo se odmah prilagoditi tomu, na samom turniru. Siguran sam jasno da imamo kvalitetu za pobijediti Gruziju. Zadnjih godina su oni bili jedan solidan suparnik. Sjećam se četvrtfinala Europskog prvenstva u Splitu 2022. s njima. Oni sigurno nisu momčad koja je kvalitetom iz vrha europskog vaterpola, ali poštujemo ih kao i svakog suparnika. Takav će nam biti i pristup.

Turnir u Rumunjskoj je kvalifikacijski za završni turnir ili Superfinale Svjetskog kupa. Inače, prve tri momčadi iz Svjetskog kupa ostvarit će plasman na Svjetsko prvenstvo u Singapuru. No, ondje se Hrvatska već plasirala temeljem srebra osvojenog u Parizu na Olimpijskim igrama, pa su upravo stoga i ove pripreme, kao i nadolazeći turnir zapravo sjajna prilika za oprobati mlađe igrače koji dosad još nisu imali priliku igrati za seniorsku vrstu.

- Mi jednostavno širimo bazu reprezentativaca. Ovi mladi će sudjelovati, priključivati se ovisno o potrebama, naravno i njihovoj kvaliteti koju prikazuju u klubovima. Mi danas imamo krug od nekih 25 igrača koji u ovo trenutku ravnopravno konkuriraju za reprezentaciju. Tko će na koncu izboriti status reprezentativca ovisi i o njihovim igrama, ponašanju, ukupnoj kvaliteti koju će prikazivati do ljeta odnosno do Svjetskog prvenstva u Singapuru - zaključio je izbornik Ivica Tucak.

Vratari:

1. Toni Popadić Jug Adriatic osiguranje

2. Mauro Ivan Čubranić Primorje EB

Centri:

3. Luka Lončar Olympiacos

4. Branimir Herceg Jug Adriatic osiguranje

Braniči:

5. Rino Burić Jug Adriatic osiguranje

6. Marko Žuvela Jug Adriatic osiguranje

7. Filip Kržić Jug Adriatic osiguranje

8. Duje Pejković Jadran

9. Ivuša Burđelez Jug Adriatic osiguranje

Napadači:

10. Jerko Marinić Kragić Jadran

11. Franko Lazić Mladost

12. Vlaho Pavlić Jug Adriatic osiguranje

13. Maro Šušić Jug Adriatic osiguranje

14. Konstantin Harkov Mladost

15. Zvonimir Butić Jadran

16. Andrija Bašić Mladost