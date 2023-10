Ivković: Gvardiol je sjajan igrač, ali ne mora stalno pokazivati da zna! A Brekalo je isti od juniora

Sve loše stvari koje su se mogle dogoditi, dogodile su nam se jučer. Turci su bili bolji, agresivniji, pametniji i hrabriji i zasluženo su pobijedili, komentirao je stručni komentator HRT-a, Tomislav Ivković (63), dan nakon što je Hrvatska izgubila u kvalifikacijama za Euro od Turske.

Hrvatska je izgubila 1-0 u prvoj utakmici na novoj Opus Areni u Osijeku, a prvi poraz u ovom ciklusu kvalifikacija ostavio je gorki okus u ustima mnogih. Svoje mišljenje o utakmici i nastupu 'vatrenih' rekao je Ivković za HRT .

- Nogomet je nepredvidiv, to nam se dogodilo jučer. Da smo htjeli, ne bismo odigrali tako neorganizirano i naivno i da su svi igrači u lošem momentu, to je nevjerojatno. Čestitam Daliću što je priznao što je sve bilo loše, nije tražio isprike. Da igramo danas na 'nulu', uzeli bismo tri boda. Livaković nas je spašavao u prvih 15-ak minuta. Kada smo vidjeli kamo ide utakmica, možda smo trebali stati svi iza lopte, zgusnuti se, plitka formacija, sačekati ih i suziti im prostor. S brzim igračima su nam napravili pritisak jer su zadnja linija i naš napad bili razvučeni kao harmonika - osvrnuo se Ivković na utakmicu.

Zatim je istaknuo Joška Gvardiola. Ivković želi da najskuplji stoper svih vremena igra jednostavnije za reprezentaciju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Gvardiol je vrhunski igrač, ali to je slijepa ulica, ne može on uzeti loptu pa ide, ide, ide i onda se zabije u zid i odigra zadnji pas koji je problematičan i teško ga je primiti. Onda on ispada i otvara protivniku prostor. Gvardiol mora igrati jednostavnije i svrsishodnije za ekipu, svi mi znamo da je on sjajan igrač. Ne mora nam stalno pokazivati da zna.

'Nisam vidio da su se Modrić, Broz i Kova naljutili'

Ivković je rekao kako ponekad u nogometu jednostavno ne idu stvari po planu.

- Modrić, Brozović i Kovačić imali su toliko krivih dodavanja koliko nemaju u 15-20 utakmica, jednostavno nije išlo. Kao bivši igrač znam da se danas svi osjećaju psihički i fizički puno bolje nego jučer. To je nemoguće za objasniti. Onaj tko je bio u takvoj situaciji, to zna. Jednostavno ne ide, nemoguće je izaći iz toga. Misliš da bi nešto trebalo napraviti, ali znaš da si i sam u takvoj situaciji pa i ti trpiš i šutiš. Ni sami igrači, nisam vidio da su se Modrić, Brozović ili Kovačić naljutili, nisu reagirali, pa Šutalo, Gvardiol i Stanišić isto nisu bili na dobrom nivou.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Josip Brekalo dobio je priliku za 'vatrene' nakon 16 mjeseci. Igrao je od prve minute, ali Ivković nije oduševljen njegovom igrom.

- Svi su se složili s postavom koju je Dalić izabrao. Musa je stalno prisutan, ulazio je, ali mislim da nije donio nešto zbog čega bih i dalje računao na njega. Brekalo je odigrao puno utakmica za reprezentaciju, otvorila mu se prilika igrati na lijevoj strani. Međutim, ostao je kakav je bio u juniorima Dinama. To su igrači kojima se cijeli život puštalo da igraju kako hoće jer su oni mislili da igrom jedan na jedan mogu rješavati utakmice. Takvi igrači nemaju kvalitetu da znaš što od njih očekivati, a to je problem. Ovi su igrači da ti dragi Bog šapne ili da imaš kristalnu kuglu kako bi znao kako će odigrati. Nisu na razini igrača koji su nedostajali - rekao je Ivković.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Stručnjak HRT-a i hrvatski trener smatra kako je Dion Drena Beljo napadač za budućnost 'vatrenih'..

- Mogle su se izmjene napraviti i na poluvremenu. No Dalić je, kao i većina trenera, dao 10-15 minuta kako bi se vidjelo može li se što dogoditi. Shvatio je da ne može. Ubacio je Petkovića, Majera, Vlašića i Belju. Beljo je talentiran, ne bi završio u Augsburgu niti bi ga tražio Dinamo da nije talent. On je igrač budućnosti. Sličan je Livaji i Petkoviću. Voli se spustiti i razigrati, ima dobar skok i zna igrati glavom. Da mu se posrećilo. Ima budućnost. Prije tri mjeseca su na Euru pričali da to nije to, kod nas se to brzo mijenja. Tako se kod nas priča i za Brozovića, Modrića, Kovačića... Stalno stvaramo crne scenarije - zaključio je Ivković.