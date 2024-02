Ivković: Hajduk je bio dobar, ne i čudesan. Dinamo nema igru, a Pašalić je nestao. Liga je u padu

Rijeka se nakon posljednje utakmice 22. kola HNL-a vratila na čelnu poziciju koju joj je privremeno preoteo Hajduk. Razlika između jadranskih rivala je dva boda, treći Dinamo za Riječanima kaska šest bodova uz utakmicu manje.

Minulo kolo pružilo je pregršt uzbuđenja, pogotovo u Gorici gdje se utakmica igrala u vaterpolskim uvjetima. Svoje viđenje Rijekine i Hajdukove pobjede te Dinamova kiksa i remija kod Lokomotive dao je stručni komentator HRT-a Tomislav Ivković u emisiji "Stadion".

- Normalno kolo, pozitivan rezultat Lokomotive s Dinamom nije iznenađenje, Lokomotiva je ozbiljna ekipa koja, za razliku od nekih drugih, uživa u nogometu. Dinamo i Hajduk osciliraju, a Rijeka i Lokomotiva su u najboljoj formi - smatra Ivković.

'U Gorici se nije mogao igrati nogomet'

Prokomentirao je događanja u Gorici gdje je padala jaka kiša koja je natopila teren.

- Na takvom terenu ne može se igrati nogomet. Takav teren više odgovara momčadi koja se brani. Rijeka već drugu utakmicu s Goricom ima peh s tim terenom, no spretno i sretno, s karakterom, voljom i htijenjem su izvukli tu utakmicu. Jako važna pobjeda, jer pobjeda na takvom terenu je lutrija. Rijeka ima hrabrost i volju, vjeruje u sebe. Zanimljivo, već nekoliko utakmica Pašalić ne postoji, otkad je bio u reprezentaciji nema ga nigdje. Kad se svi bacaju, on lagano trčkara, obrana ga ne interesira, to kod Sopića neće proći i brzo će na hlađenje.

Za Jorgea Obregona kaže da je zlatni džoker.

- Obregon se isprofilirao u zlatnog džokera. Kad uđe, unese fenomenalnu energiju, sve se vrti oko njega, a nije tako efikasan kad kreće od početka. Rijeka je proširila broj igrača koji su u formi, recimo Ivanović, koji je danas ušao, sad zna gdje je griješio.

Ivković: Hajduk se mučio

Hajduk je dominantno pobijedio Slaven Belupo.

- Visoka i zaslužena pobjeda Hajduka, ali Slaven nije došao na utakmicu. Hajduk se mučio u prvom dijelu, osjetio se pritisak. Kalinić i Brekalo su nešto pokušavali promijeniti. Kad momčad poput Belupa ne razmišlja o protivničkom golu, onda ih kazni akcija kao kod prvog gola, vrhunski prvi gol Kalinića, Kad gledamo, godinu i pol nije igrao ozbiljan nogomet, a sad kad je Livaja ozlijeđen je među ključnim igračima, jer je pametan. Pošto nam je liga u slobodnom padu, onda i on, koji nije dugo igrao, izgleda kao vanzemaljac.

Brekalo je dao prvijenac.

- Brekalo je odigrao solidnu utakmicu, no Hajduk je igrao samo dobro, ne čudesno, Belupa nije bilo. Tu je i mali Čuić, kojega znam još iz BiH, no on je pravi gol igrač. Pukštas nije na nivou na kojem je bio, imao je povredu, imao je problem u obitelji, no napreduje. Kod Sahitija, tri asistencije, a imao je stalno glavu dolje, to znači da još uvijek napreduje, velik je radnik, do kuda će doći, vidjet ćemo. Danas je pokazao lice koje još nismo vidjeli.

Problemi u Dinamu

Ivković smatra da je Lokomotiva koju vodi Silvijo Čabraja izrasla u ozbiljnu momčad, a isto tako - da Dinamo nema igru.

- Lokomotiva je izrasla u ozbiljnu momčad. Čavlina brani fantastično, imaju dva odlična stopera, zadnjeg veznog Marića, igrače prema naprijed koji su strašno brzi, Čopa koji proživljava drugu mladost. Lokomotiva je jedini klub koji radi kako treba. Ako vidiš da ne možeš ispasti, pa stavi mlade igrače. Kod Dinama tri trenera, Čačić, Bišćan i Jakirović, a mladi Gabrijel Vidović kod nikog ne igra. Je li to njegova krivnja ili ga ne vide treneri? Volio bih da sam ga vidio u 10-ak utakmica pa da sam to procijenim - kaže Ivković i osvrće se opširnije na Dinamo:

- Dinamo je u kontinuitetu toplo-hladno. Gorica je bila duda-varalica, odigrao je slično kao Slaven danas s Hajdukom. Dinamo nema igru i muči se. Prvih 40 minuta, do gola, nije imao suvislu akciju. Puno igrača nije u formi, Petković je zabio dva gola, ali i on se muči. Ademi je nestao s mape, jer ima ugovor kakav nikad nisam vidio ni čuo, on je sve izgubio, i energiju i kvalitetu. Mali Sučić je kvalitetan na velikom prostoru, u uskom nije. Baturina se muči, ne može sam, Ristovski je nervozan do boli, razmišlja samo kako se s nekim posvađati, a ne kako igrati. Dinamo nije pravi.