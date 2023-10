Ivković: Kao da se oprostio Luka Modrić. Ako Livaja misli što je napisao, nije se trebao povući

Tomislav Ivković u emisiji Stadion HTV-a osvrnuo se na proteklo kolo HNL-a koje je zasjenila objava napadača Hajduka Marka Livaje kako napušta hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Podsjetimo, Livaja je na Instagramu napisao:

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti."

Je li pomislio 'šta ako ne budem pravi, opet ću biti krivac'

Ivković je komentirao moguće uzroke Livajine odluke.

- Puno toga se događalo zadnjih mjeseci oko Livaje. Ako krenemo od finala Kupa, pa na pripremama reprezentacije, jedna stvar se riješila kako se trebala riješiti. Druga situacija u Rijeci, trebalo se postupiti drugačije i zaštititi ga u cijeloj priči. Svatko ima pravo donijeti odluku, vidim da se muči Livaja i u Hajduku zadnje utakmice, da nije na nivou fizički i psihički kakav je bio. Bitan je privatni i obiteljski život, ne znaš kakve probleme ima da ga možeš kritizirati i komentirati odluke. Donio ju je, nije mu sigurno bilo lako. Je li mu donio sam ili uz pomoć prijatelja, ovo što je napisao mi je izgledalo da se oprašta Modrić. Ako misli ovo što je napisao, onda se nikako nije trebao oprostiti - rekao je.

Livaja je ostavio izbornika Zlatka Dalića u problemu, ionako je deficitaran s napadačima za Tursku i Wales. Nije otkrio razloge zašto se oprostio.

- Zna da nije u najboljem trenutku. Je li ga to ponukalo, "nisam pravi, fali dosta igrača, šta ako ne budem pravi, opet ću ja biti krivac ako ne bude dobar rezultat". Svašta mu je prošlo kroz glavu, samo on zna zašto je donio takvu odluku - dodao je Ivković.

Hajduk nema igrača koji može predriblati protivnika jedan na jedan

Rijeka je pobijedila Hajduk kod kuće 1-0 u derbiju kola koji je ponudio puno više toga od okršaja na Poljudu prošle nedjelje.

- U prvom dijelu su obje momčadi bile li-la, Kalik je bio iznenađenje, radio je pritisak na stopere s Livajom i najveći dio obrambenog posla odrađivali su Benrahou i Sahiti, to se strahovito osjetilo na Hajdukovoj igri i potrošili se u fazi obrani. Kalik je bio sve slabiji, dečko nije igrao dugo, izašao je iz ormara. Rijeka počinje u drugom poluvremenu nervozno, loši pasovi, lomila se utakmica. Kad si pomislio da je Rijeka u nervozi, dogodio se gol, penal i tad je Hajduk nestao s terena do zadnje šanse Čuića koja je bila dobra. Ali zaslužena pobjeda Rijeke koja je bila bolja i pametnija uz dobre reakcije Sopića s klupe - analizirao je Ivković i dodao:

- Ne znamo je li Trajkovski špica ili krilo, ali ne možemo dati pravu ocjenu jer ima igrača koji odigraju odličnu ocjenu, a poslije ih nema nigdje. Hajduk nema igrača koji može predriblati protivničkog igrača jedan na jedan. Sahiti je brz, Benrahou može proigrati, ali fali taj element.

A Rijeka, novi lider na ljestvici?

- Rijeka igra s pet ofenzivnih igrača, Selahi je discipliniran, drži poziciju. Ima najboljeg golmana u državi, ima Dilavera kojega se Dinamo lako riješio, Mitrovića, Galešića, Godu koji igra sezonu života, još Smolčića kojega je Sopić zatvorio da ne ide prema gore. Zato ovi dečki i mogu igrati. Zato ovi dečki i mogu igrati, a čudo je koliko su oduzeli lopti.

Zašto Sahiti i Benrahou igraju obranu?

Može li se Sopićeva momčad upustiti u borbu za naslov?

- Jedino mi je upitnik Pjaca, ne zbog kvalitete. Muči se, aerobno nije spreman za vrhunski nogomet. Vidim da se muči i da mu je teško, pitanje je hoće li moći imati svježinu da može pokazati kvalitete. Onda će biti i za reprezentaciju. Treba vidjeti može ili ne može. Ako Rijeka u gostima uspije odigrati 50 posto što se tiče agresivnosti i ako bude imala više publike, sigurno će biti konkurent za vrh.

Hajduk je u deset prvenstvenih utakmica zabio samo 13 golova. Zašto?

- Elez je dao dobru i pametnu analizu. Nije samo igrati da budemo sigurni i imamo kontrolu, da ne primimo gol, treba igrati prema naprijed. Šarliju znam jer sam ga trenirao u Belupu, tu je povremeni reprezentativac Uremović, Elez koji nije u cvijetu mladosti, ali na njega možeš računati. Ali Leko mora opustiti igrače, zašto Sahiti i Benrahou igraju fazu obrane? Ako može Rijeka napadati s pet igrača, zašto ne može Hajduk? Moraju obrambeni znati igrati jedan na jedan. Tko ne zna, ne može igrati u Dinamu i Hajduku, pogledajte englesku ligu. Gdje biste stigli kad bi svatko duplirao? Uzmi rizik i idi prema naprijed - zaključio je Ivković o Hajduku.

Neka se Jakir ne ljuti...

Dinamo je nakon blamaže protiv Ballkanija pobijedio Istru 3-0, pao je kamen s leđa treneru Sergeju Jakiroviću koji je razmišljao o ostavci.

- Uza sav respekt prema Istri, bila je protivnik po mjeri da Dinamo odigra dobru utakmicu i uzme tri boda. Ništa spektakularno, bilo je brzine i dubine, najviše su tražili Moharramija, a Istra je sama pala neshvatljivom formom, momčad koja je dovela toliko igrača, i tako loše izgleda - rekao je Ivković pa govorio o problemu neefikasnog Martina Baturine koji još nije zabio ove sezone u HNL-u:

- Neka se Jakir ne ljuti, nisam za to da se Baturinu šeta lijevo, desno, desno, lijevo. On je najvrjedniji igrač Dinama i moraš graditi momčad oko njega i staviti ga na njegovu poziciju. Kad znaš da nisi pravi i igraš tamo gdje ne možeš pružiti najbolje partije. On je za mene osmica kao Kovačić, gdje mora puno više razigrati. Danas se puno više nudio. Nije prošao pripreme, došao je s reprezentacijom, nije mu bilo lako. Vidi se da se dečko traži, ali treba mu pomoć, oko njega raditi i graditi.

Kako je vidio krizni sastanak nakon Prištine?

- Kao da je bio partijski sastanak trenera i igrača. Igrači su posebni materijali, oni su zadovoljni samo kad su sami zadovoljni, štite sami sebe. Dobar je trener kad igraš, uprava je ta koja može ili ne mora dati podršku. Rijetko će se netko eksponirati da igrači daju podršku treneru, ali dobro je da su imali sastanak i rekli si sve što trebaju.

Upitna komunikacija u Osijeku

Osijek je nakon otkaza Stjepanu Tomasu i Ivici Kuleševiću proigrao protiv Rudeša i slavio 3-0, vodio ga je Ivo Smoje koji je bio oduševljen debijem.

- Obožavam Smoju, nisam ga trenirao, ali desetak puta smo razgovarali. Rekao sam mu da mora upisati trenersku akademiju. Rijetko pošten dečko iz Juga II, stavio je trojicu u zadnjoj liniji, igrače koji su trebali igrati i prije da je bilo drugačijeg razmišljanja. On je bio član Tomasova stožera, o čemu pričamo, kakve odluke donose? Kako je moguće da bude toliko promjena u pet dana koje su se trebale dogoditi i prije, a nisu? Upitna je komunikacija i odnos - kazao je Ivković.

Kako vidi mogući dolazak Zorana Zekića iz Albanije?

- Zekić i ja smo prijatelji, volio bih da se vrati. Znam da živi taj grad i klub, sigurno bi išao otvorena srca napraviti više nego što su napravili. Nadam se da će uspjeti dogovoriti odlazak s predsjednikom koji ga je jako zavolio. Ali Osijek je ipak njegov dom, nadam se da će to shvatiti - rekao je Ivković.