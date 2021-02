Mourinho? Pa on je odlična, baš super osoba. Možda ovako sa strane nekome i ne izgleda simpatičan, ali opušten je i uvijek spreman na šalu, kaže nam Tomislav Ivković (60).

Jose Mourinho (58) i on upoznali su se još prije 28 godina. Točnije, 7. srpnja 1992. godine kada je klupu Sporting Lisabona preuzeo legendarni Bobby Robson. Tomislav Ivković tih je dana već bio jedan od važnijih igrača portugalskog velikana, a iskusni Bobby Robson se u potrazi za prevoditeljem odlučio za - Josea Mourinha.

- Bobby Robson je bio strašan lik, a odmah je jako zavolio Josea Mourinha, ma ovaj mu se uvukao pod kožu. I to mi je potpuno logično, Mourinho je pravi zafrkant, uvijek je dobro raspoložen, ali i prilično inteligentan čovjek - kaže Ivković.

Iz tog doba postoji i zanimljiva anegdota. Bobby Robson je po dolasku u Sporting svojim igračima, pa tako i Tomislavu Ivkoviću, na dan utakmice pripremio žestoki trening.

- Bobby Robson nas je baš jako nagazio tog dana, a ja sam onako u šali dobacio Mourinhu da još navečer moramo igrati pa da malo smanje intenzitet treninga. Mourinho se samo nasmijao i odgovorio mi ‘reći ću mu to kasnije’. Tog smo dana igrali neriješeno, a ja sam bio najbolji igrač utakmice - sjeća se Ivković.

Nitko ne zna je li Mourinho o tome doista pričao s Robsonom, ali igrači Sportinga na dana utakmice više nisu imali tako žestoke treninge.

- Josea Mourinha smo tih dana zvali Ze, tako ga zovem i dalje. Zašto Ze? Brojnim Portugalcima imena Jose zovu Ze, pa smo mi tako prozvali i Mourinha - priča Ivković, pa nastavlja o njihovom odnosu:

- Nismo se vidjeli od onog dana kada je s Real Madridom gostovao u Zagrebu. Tada smo popili kavu, baš se ispričali. Kasnije smo još neko vrijeme bili u kontaktu, ali je poslije odlaska iz Manchester Uniteda promijenio broj, a ja mu ne želim dosađivati.

Ipak, Ivković se veseli novom dolasku Josea Mourinha u Zagreb. Naravno, ako će se utakmica Dinama i Tottenhama igrati u Maksimiru...

- Bilo bi mi drago opet vidjeti Josea Mourinha u Zagrebu, ali još bi mi bilo draže zbog Dinama, stvarno bih volio da ti dečki protiv Tottenhama odigraju u svom Maksimiru. To je nogomet, tu više nema izrazitih favorita, a svi vidimo da je Dinamo dobar, tko zna što bi se tu moglo dogoditi.

Jeste li Joseu Mourinhu dali kakav savjet uoči utakmica Dinama i Real Madrida kada je karizmatični Portugalac bio na klupi "kraljevskog kluba"?

- Ma kakvi. Dobro poznajem Mourinha, niti bi me on pitao za bilo kakav savjet oko toga, niti bih mu ga ja dao. Pa i Mourinho dobro zna gdje je došao, svjesan je on kako je Dinamo moj klub, pa budite sigurni da me i zbog toga ne bi pitao za nikakve savjete.

A spada li po vama ‘The Special One’ i dalje među najbolje trenere svijeta?

- Nogomet je pokazao da bez obzira na nečije trenerske kvalitete, sve i dalje ovisi o kvaliteti samih igrača. Jose Mourinho nije sada ništa lošiji trener nego u Interu ili Realu, ali je njegova momčad slabija. I to je poanta cijele priče - završio je Tomislav Ivković.