Ivković: Na Euru u Zagrebu su helikopterima sušili travnjak

Utakmica osmine finala Europskog nogometnog prvenstva između Njemačke i Danske u Dortmundu ovu subotu prekinuta je u 35. minuti kod rezultata 0-0 zbog jakog nevremena koje je pogodilo taj grad.

- Pada tuča kao ping-pong loptice. Nevjerojatno, cijeli svijet se promijenio. Prije kad je mali led padao, već je bilo ovo-ono. Ovo je danas opasno po život, moramo paziti na takve situacije. Nikad ne znaš što će se dogoditi - rekao je Tomislav Ivković gostujući u studijskoj emisiji o Euru na HTV-u.

Ivković je tom prilikom ispričao anegdotu s Eura održanog u Zagrebu.

- Velika količina vode, to me podsjeća na 1976. i Europsko prvenstvo u Zagrebu. Neviđena kiša, dolazili su helikopteri sušiti teren i posušili su ga, igrala se utakmica. Ovo je prolazno neko nevrijeme - rekao je Ivković, bivši jugoslavenski reprezentativac, koji je 1976. imao 16 godina.

Europsko prvenstvo 1976. igralo se na zagrebačkom Maksimiru i beogradskoj Marakani. Sudjelovale su samo četiri reprezentacije, uz Jugoslaviju i Čehoslovačka, Nizozemska i Zapadna Njemačka, a cijeli turnir obilježilo je kišno vrijeme.

Nijedna od četiri utakmice nije bila riješena u 90 minuta, Jugoslavija je u polufinalu u Beogradu nakon produžetaka izgubila od Zapadne Njemačke 4-2 pa na Maksimiru u dodanom vremenu izgubila od Nizozemske 3-2. Tu je utakmicu u Zagrebu gledalo svega 6766 ljudi, gotovo triput manje nego polufinale Čehoslovačke i Nizozemske na istom stadionu tri dana ranije (17.879 gledatelja). Europski je prvak nakon penala čuvenim udarcem Antonina Panenke postala

Prekid u Dortmundu srećom nije dugo trajao, svega 24 minute. Navijači su se sklanjali prema vrhu tribina, a neki, poput dvojice Danaca, odlučili tuširati ispod vodopada koji je nastao jer krov nije uspio prihvatiti toliku količinu vode.

- Ovi se tuširaju ispod krova, na vitaminizaciji su pa im nije hladno.

Euro 2024 - Round of 16 - Germany v Denmark | Foto: Thilo Schmuelgen

- Čudi me s obzirom na to da su njemački stadioni, i kod njih se može pokisnuti. Mi se nešto bunimo, a vidimo da se i na svjetskoj sceni to događa - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe.