Ivković: Nije korektno prema Daliću to što je napravio Bjelica. Klub je odgovoran za Petkovića

On ne trenira ozbiljno od Monaca, sve je nešto bio na 50 posto, od te utakmice nije odradio pošten trening. Otad je prošlo mjesec dana. Nema smisla da ide u reprezentaciju, on ni ne trenira. Ako će idućih 10 dana biti bez bolova, onda nam može pomoći tih zadnjih utakmica jeseni, rekao je Nenad Bjelica nakon pobjede nad Šibenikom (4-0).

Stanje Brune Petkovića (30) briga je za trenera Dinama, ali i za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića koji ga je usprkos ozljedi zvao za utakmice protiv Škotske i Portugala u idućoj akciji. Petko je u listopadu u pet utakmica skupio svega 83 minute, a Šubićevac je preskočio.

HTV-ov stručni komentator Tomislav Ivković u emisiji Stadion osvrnuo se na tu situaciju i zamjerio Bjelici što je javnosti otkrio detalje oko Petkovića.

- Sve što se dogodilo je u najmanje ruku nekorektno prema Daliću, izjava "da je pameti, Petkovića ne treba ni zvati". Bjelica je znao da je Zajec pričao s Dalićem i, znajući za to, bio je nekorektan i nije smio izaći na način na koji je izašao - rekao je Ivković i dodao:

- Klub je odgovoran za Petkovićevu situaciju, a ne reprezentacija. Kad gledamo minutažu u zadnjim utakmicama, to su minimalne minutaže, onda bi možda bilo bolje da se odmara i priprema. Bjelica je rekao da 40 dana nije u pravom treningu. To su situacije koje treneri rješavaju međusobno, ovakvi repovi su nepotrebni.

Ivković je istaknuo i dobre stvari u igri "modrih".

- Šibenik je pozvao Dinamo na gozbu, a Dinamo je to najbolje iskoristio. Otkad je došao Bjelica Ademi igra po poluvrijeme, ali to poluvrijeme leti, oko njega se u prvom dijelu sve vrtjelo i onda su se uz njega igrači dizali. U drugom dijelu, kad je Šibenik stavio dva klinca, imali su toliko prostora i uz ulazak Kačavende, koji je bio ključan, priveli su utakmicu kraju. Kulenović je sve sigurniji s momčadi, on i Petković igraju na različite načine, Dinamo će ti uvijek stvarati šanse i on to koristi. Bjelica je znao raditi da igraju igrači koji nisu igrali u prvenstvu, sad neki igrači za koje ne znamo u kakvoj su formi trebaju utakmice.

Hajduk je pokleknuo u Varaždinu i ostao bez rekorda neporaženosti na startu sezone (stao na 11 utakmica), ali Ivković tu ne vidi pretjeran razlog za brigu navijača "bilih".

- Klima oko kluba nije euforična kao što je znala biti. Hajduk ima kvalitetu i igrače, inače ne bi bio prvi. Jedna utakmica je jedna utakmica, imamo još 24 utakmice. Neki igrači još traže formu, Rakitić nije prošao prave pripreme, Sigur je bio ozlijeđen... To treba proći, ali najbolje je to proći dok si na vrhu.

Varaždin, s druge strane, pokazuje potencijal borbe za Europu do samog kraja sezone.

- Kapa do poda, što se tiče igre i svega, sve zasluge Varaždinu, u svim elementima igre bili su bolji od Hajduka. Hajduk nije napravio gotovo ništa. Ovakav dan se dogodi svakome, ali to je zasluga Varaždina, koji ih je igrom doveo u situaciju da se moli da ne primi gol više. Moram pohvaliti cijelu obranu Varaždina, nitko ne shvaća da su tako kvalitetni, oni su kao što je prije bila Lokomotiva, igraju nogomet, druže se i to se pokazuje na terenu - kazao je Ivković i dodao:

- To je nasmijana ekipa, igraju iz zadovoljstva, uživaju i to se vidi, nemaju opterećenja i imaju jednu veliku prednost, Zeleniku, on se nudi kao da igra libera. to je strašno bitna stvar, zato ne primaju i idu u kontrolirani napad. Nije bilo čak ni nervoze, nego loš dan i nemoć, nemaju za čim plakati. Kad ovako izgubiš nema preokupacije analizama, analiza je jednostavna.

Rijeka je na mišiće izvukla pobjedu nad Istrom i ostala u priključku za Hajdukom, na minus tri.

- Bila je borba na život i smrt, kao u Areni. Istra je počela oštro, da je Rijeka ustuknula pola koraka, ne bi bila nigdje, no odgovorila je na to. Da se nisu bacali na glavu i odgovorili istom mjerom ne bi danas dobili. Pohvale Fruku za gol. Drago mi je za njega, zaista je talentiran, nadam se da će mu ovaj gol dignuti samopouzdanje, samo to mu fali jer je zaista talentiran. Svi gledamo Dinamo i Hajduk, a na Rijeku se ne smije zaboraviti.

Osijek je u dobrom ritmu, protiv Gorice (2-0) slavio je osmi put u zadnjih devet utakmica.

- Poslije velike pobjede sljedeća utakmica uvijek je najteža, jer inače ti ništa ne vrijedi ta velika pobjeda. Igrali su dobro, 20-ak minuta nastavka Gorica je nešto probala, no falio im je zadnji pas i Osijek je iskoristio tu situaciju, ima igrača koji su se digli u formi i iz utakmice u utakmicu su sve bolji - kazao je Ivković.