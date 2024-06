Ivković nikad oštriji: Dalić se ponašao kao otac, a ne trener! Ispričavam se Luki, ali nije pravi

Hrvatska nije uspjela svladati Albaniju. Utakmica nije dobro krenula po našu reprezentaciju, primili smo gol i dobar dio utakmice bili u zaostatku. Preokretom smo stigli u vodstvo, ali utakmicu nismo mogli privesti kraju na miran način. Albanija je izjednačila i tako nas ostavila sa samo jednim bodom u skupini B nakon dva kola (2-2).

VIDEO Koliko će Hrvatska daleko dogurati i koliko košta Euro avantura? | Video: 24sata Video

- Albanci su imali zicera za 2-0. Prvo poluvrijeme su nas vile nosale. Dvije izmjene koje su na kraju ušle nisu ništa donijele nego smo izgubili. Kad smo preokrenuli počeli smo padati, a nismo iskoristili mentalitet Albanaca. Oni su sve napravili za taj drugi gol i nagradilo ih je - rekao je Tomislav Ivković, stručni komentator HRT-a u emisiji nakon utakmice.

Sličnog viđenja bio je Anton Samovojska koji je samo potvrdio da igra Hrvatske u prvom poluvremenu nije bila dobra, čak štoviše izrazito loša.

- Prvo poluvrijeme je bilo očajno. Loša igra se nastavila i u drugom poluvremenu. To se preokrenulo kad je Budimir ušao u igru. Tu je i izmjena Sučića puno napravila. On je igrao kao Messi - rekao je Samovojska.

Ivković je analizirao dobar dio momčadi, a rijetki nisu ostali okrznuti njegovim kritikama. Bivši golman i trener nije poštedio niti senatore pa je tako dobro nagazio i kapetana Luku Modrića.

- Šutalo radi ono što ne treba raditi. Hrvao se s Manajem umjesto da se izmakne i bude pametan. Ja sve shvaćam, ali jako dugo sam u nogometu, cijenim i respektiram sve. Meni je sve bilo jasno i prije Europskog prvenstava, a siguran sam da je tako bilo i Daliću. On je stao iza igrača za koje je znao što će se dogoditi. Nekoliko naših igrača nije u formi u kakvoj su nekad bili. U zadnjoj liniji Juranović ne igra u Union Berlinu, Stanišić standardan u Leverkusenu, Šutalo kao da se nekome zamjerio. Dečko od kad je došao u Ajax je izgubio sve relacije, postao je igrač koji se gura. Imamo Perišića koji je najveći profesionalac ikad. Gura nakon teške ozljede i danas je dugo izdržavao. Brozović je van forme. Modrić fizički nije spreman i to se osjeti. Kada se vratio na poziciju koju inače igra bilo mu je lakše. Ja kao analitičar mogu to reći - rekao je Ivković i dodao:

- U sljedećoj utakmici je bitna ekipa. Dalić nema niti jednog upitnika u ovome momentu kao što nije imao niti prije. Druga stvar je što on razmišlja kao otac. Oni su njega zadužili i on im je zahvalan, ali u toj poziciji te ne može nitko zadužiti. Modrić je zadužio Real Madrid da bude cijeli život tamo, Raul, Casillas isto, Ramos također, ali nisu tamo. Otišli su na puno gori način. Ispričavam se Modriću, ali nije onakav kakav je bio, a njega kritizirati mi je neugodno - zaključio je Ivković.