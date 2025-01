Ivković: Nema senatora! Samo je jedan, to je Modrić, kralj! Dinamo ne ide dobrim putem

Dinamo je izgubio 3-0 od Arsenala u sedmom kolu Lige prvaka, a s prezentacijom "modrih" na Emiratesu nisu bili zadovoljni Anton Samovojska i Tomislav Ivković u analizi nakon utakmice.

- Čuda se događaju, ali ne ovom prilikom. Ovo je potpuna realnost, a da nije stigao taj posljednji gol u zadnjim sekundama, ovo bi čak bio pristojan rezultat. No, smeta me što nismo imali nijedan udarac u okvir gola. Sa Celticom, ajde, tamo je bio jedan Pjacin pokušaj glavom, koji je golman obranio. Prije toga s Borussijom, niti jedan udarac u okvir. U tri zadnje utakmice, Dinamo nije zabio niti jedan gol. Kad ne zabijaš, ne možeš pobijediti. Moraš imati igru da nekako postigneš gol. Nije se vidio nikakav napredak u odnosu na ono prije, možda malo u segmentu želje i borbenosti, ali u pogledu igre, ništa. To gdje je Dinamo ćemo tek vidjeti s Istrom - započeo je Samovojska pa "predao mikrofon u ruke" Ivkoviću.

- Nisam kritičan, ali ovo što sam ja rekao ponovit će i Cannavaro. Ako on ne promijeni ovo što treba promijeniti, Dinamo je u "milijun" problema. Problem je što krećeš u dvoboj s razmišljanjem da ne primiš gol. Ne razmišljaš o igri, nego "što će se dogoditi ako izgubim loptu i ostanem bez mjesta u momčadi?" Pa ima i ostalih igrača. Nemoj razmišljati na takav način, nego igraj nogomet - započeo je Ivković za HRT nakon utakmice.

- Kad pogledate gdje stoji zadnja linija obrane kod zadnjeg gola, to pokazuje nogometnu neinteligenciju igrača. Najboljih 15-ak minuta Dinama smo vidjeli u najtežem porazu 9:2 kod Bayerna. Drugo poluvrijeme igrali smo nogomet, čak je Pjaca imao šansu za 3:3, onda je došao potop. No pokušali smo barem nešto kroz igru. Nisam shvatio što Dinamo želi? Poanta je da se bojimo igrati nogomet, zašto se bojimo? Svi dečki znaju igrati nogomet, neka igraju, probaj. Nisam vidio ideju, nema ideje, koja je ideja? - rekao je Ivković pa nastavio s kritikama:

- Pa nije Jakirović "pao s neba". I on je tražio visoki presing, brzo dodavanje, dubinu i sve. Jesu to igrači mogli? Nisu, jer su smijenili trenera. Došao je Bjelica pa opet nisu mogli.

Istaknuo je stručni analitičar HRT-a kako u hrvatskom nogometu postoji samo jedan "nedodirljiv".

- Kad čujem senatori... Jedini senator u hrvatskom nogometu je Luka Modrić. On je kralj, bog, jedan jedini. Nema senatora, ima pravih igrača, top igrača, igrača koji su na drugoj razini, ali igraju za klub. Što smo u američkom Senatu da imamo senatore? - pitao se retorički bivši golman.

- Dinamo pred sobom ima težak period. Ja sam dinamovac, ne skrivam se, ali Dinamo ne ide pravim putem. Ima puno toga za promijeniti, ako želi bit na visokoj razini, a treba biti.

U ovakvoj utakmici se vidi jako puno loših stvari i dobrih stvari. Na porazima se uči i rade analize i treninzi.

- O igračima ovisi mogu li prihvatiti trenerske zahtjeve koji su isti; od prvog, drugog i trećeg (trenera op.a) - zaključio je Ivković.

Dinamo u subotu dočekuje Istru na Maksimiru, a potom u srijedu u Zagreb stiže Milan u osmom kolu elitnog klupskog natjecanja.