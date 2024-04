Ivković: Rijeci treba Sopić koji divlja. Sopa, budi se! Hajduk? Kad je stani-pani nema ih nigdje

Iza nas je 32. kolo HNL-a u kojem je Rijeka teško kiksala kod Lokomotive izgubivši 3-1 dok je Dinamo slavio na gostovanju kod Varaždina 1-0 i tako prvi put ove sezone zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice.

Svoje viđenje proteklog kola u emisiji Stadion dao je i Tomislav Ivković, bivši golman i dugogodišnji stručni komentator HRT-a.

Foto: HRT/Screenshot

- Rijeka ovako kako je izgledala... Ne bi da su uzeli Xanax prije utakmice. To nije ista momčad, nosili su iste dresovi, ali je li ih toliko ubio pritisak koju su osjetili zbog pobjede Dinama nad Varaždinom. Ako je to tako, onda nije dobro. Nisu pokazali danas ni približno što je Rijeka, niti borbenosti niti agresivnosti niti osmijeha na licu niti igre. Jednostavno, Rijeka nije postojala. S druge strane ni Lokomotiva nije odigrala spektakularno. Iste greške su radile obje ekipe. Golovi iz prekida. Zadnja linija obrane Rijeke, koja je bila zaista fantastična, danas da si ih vidio rekao bi nemoguće. Dogodi se takav dan, tako se poklopi. Pohvale Šotičeku. Lokomotiva je uzela sve što im je Rijeka ponudila. Igrali su disciplinirano, nisu srljali. U ovoj su utakmici pokazali neki drugačiji nogomet, čekali pogrešku protivnika i to iskoristili - rekao je Ivković o sudaru u Kranjčevićevoj.

Rijeka iduću nedjelju igra derbi s Dinamom na Rujevici.

- Nikad nisam vidio mirnijeg Sopića. Ne mogu vjerovati da je to onaj čovjek koji je non stop u pokretu i to već par utakmica. Rijeka treba Sopića koji skače, viče, razbija svlačionicu, jer kad nije tako, onda se to osjeti. Sopa, budi se! I ako budeš takav frajer u nedjelju onda imate šanse. Ako ne, nemate. Dogode se takve utakmice. Ima dana kad ne smiješ izaći iz kuće, ali još Rijeka odlučuje sama o sebi i to je najbolja stvar. Ima poslije još tri kola do kraja. Iskreno, Lokomotiva je danas bila prejaka za Rijeku i bilo kojeg protivnika.

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo je pobijedio kod Varaždina 1-0, a pobjednički gol dao je Gabriel Vidović.

- Dinamo je zasluženo pobijedio. Dominirao je cijelu utakmicu, a njegov najveći problem je kako zatvoriti utakmicu. Svakim danom su sve bolji. Moraju popraviti fazu obrane, to je problem za trenera koji će s njima raditi. S današnjim rezultatom iz Kranjčevićeve Dinamo dolazi na svoje, međutim, sljedeća će utakmica biti utakmica istine. Dinamo čim se riješio europskih utakmica, prodisao je. Igrački su bolji i sad su onakvi kakvi bi trebali biti. I sama Rijeka zna da im Dinamo ne leži, ali Dinamo je sad taj koji razmišlja kako na najbolji način osvojiti prvenstvo.

NK Varaždin i GNK Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je uvjerljivo savladao Rudeš 5-1.

- Rudeš je došao kao melem na ranu s obzirom na sve kroz što prolaze. Protivnik po mjeri, odigrali su neku vrstu revijalne utakmice. Zabili su sve golove jer je Pukštas dao i autogol. Nije mjerilo da diskutiramo o kvaliteti igrača. Kad sam pročitao neke ocjene i procjene, kao da nismo gledali istu utakmicu. Ja sam preozbiljan da bih komentirao individualne predstave igrača na ovakvim utakmicama protiv ovakvih suparnika, uz sav respekt Rudešu. U tome i je problem, u ovakvim utakmicama ih dižu u nebesa, a kad je stani-pani, nema ih nigdje.