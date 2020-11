Iyayi Atiemwen je junak, a bio je otpisan, mnogi su bili slabi, a obrana je opet izgledala dobro

Lauritsen i Gvardiol bili su među najboljim igračima Dinama, Majer mora puno bolje, Jakić isto nije bio na pravoj razini. Gavranović je promašio veliku priliku, a Oršić je odigrao dobro prvo poluvrijeme

<p><b>Dinamo </b>je teškom mukom pobijedio Wolfsberger 1-0. Puno se mučio, nije stvarao puno prilika, čak ni s igračem više. Nije oduševio, na trenutke je to izgledalo loše, ali je na kraju ipak pobijedio. I treću utakmicu zaredom nije primio gol u Europskoj ligi. Nakon tri je vodeća momčad skupine K s pet bodova. Jedan gol su zabili, nijedan nisu primili. Tko bi rekao da će Dinamo imati gol-razliku 1-0 nakon 270 minuta. Za tri tjedna opet igra s Austrijancima. </p><p><strong>Danijel Zagorac - </strong>6 - Nije imao previše posla, a sve je osim lopte koja mu je ispala odradio dobro.</p><p><strong>Sadegh Moharrami -</strong> 5,5 - On nekako i probije stranu, ali onda nastaje problem. Svaki njegov centaršut je gotovo neupotrebljiv, lopta putuje zrakom i bude bezopasna. To mu je doista veliki hendikep.</p><p><strong>Rasmus Lauritsen -</strong> 6,5 - Danac je bio jedan od rijetkih igrača Dinama koji je odigrao dobru utakmicu. Siguran u obrani, dobio puno duela. Sve je bolji.</p><p><strong>Dino Perić -</strong> Igrao premalo za ocjenu - odradio je samo prvih 15-ak minuta. Izašao je iz igre zbog ozljede. Sve je odradio dobro, ali premalo vremena za neki dojam.</p><p><strong>Joško Gvardiol - </strong>6,5 - Krenuo je na boku, a onda je nakon 15 minuta prešao na stopera. Dobar, siguran u duelima. Njemu i Lauritsenu Austrijancu nisu mogli ništa.</p><p><strong>Bartol Franjić - </strong>6 - Nije večeras imao zadatak da čuva igrača kao u Moskvi Nikolu Vlašića. Mogao je i puno više sudjelovati u igri Ostavio je solidan dojam.</p><p><strong>Lovro Majer - </strong>6 - Dodao je loptu za gol Dinama, imao nekoliko pokušaja, ali osim toga nije to bila dobra partija. Lovro može i mora puno bolje.</p><p><strong>Kristijan Jakić - </strong>6 - Imao je puno pogrešaka u igri, nekoliko je puta pogrešno dodao loptu. Jakić je i nakon Feyenoorda odigrao prosječnu europsku utakmicu u Maksimiru. Zna i sam da mora puno bolje. Ipak, izborio je isključenje gostujućeg igrača.</p><p><strong>Arijan Ademi - </strong>6,5 - Rijetko ga se moglo vidjeti da je toliko u napadu kao u ovoj utakmici. Imao je i jednu priliku glavom. Kapetan je odigrao dobru utakmicu. </p><p><strong>Mislav Oršić - </strong>6,5 - U prvome je poluvremenu bio najbolji igrač Dinama. Probijao je, pokušavao, pucao, dodavao. Bio je jako raspoložen. U nastavku je malo pao.</p><p><strong>Mario Gavranović - </strong>6 - Igrač njegove klase treba zabiti priliku kakvu je on imao u prvome poluvremenu. Pucao je loše, daleko iznad gola. Vodio je velike borbe s braničima gostiju. Dobio puno duela.</p><p><strong>Marin Leovac od 15. minute - </strong>6 - Zagrijavao se s igračima iz prvih 11. Ušao je u igru u 15. minuti umjesto Perića. Bio je solidan na lijevoj strani, vratio se nakon ozljede ramena.</p><p><strong>Lirim Kastrati od 46. minute -</strong> 6 - Unio je živost, prodoran je, puno je pokušavao, ali i on će u nastavku sezone morati puno bolje. </p><p><strong>Iyayi Atiemwen od 74. minute - </strong>7 - Nigerijac je junak, spasio je Dinamo. Majstorski je primio loptu, okrenuo se i lijepo zabio lijevom nogom. Da nije situacije s korona virusom, sigurno ne bi bio na klupi. Bio je i otpisan u Dinamu, ali je na kraju završio na spisku igrača za Europsku ligu. Tko bi rekao da će on donijeti važnu pobjedu, ali se mora priznati da je zabio lijep gol.</p><p><strong>Robert Lee Burton </strong>od 92. minute - igrao premalo za ocjenu</p>