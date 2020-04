Iz Podravke poručili HRS-u: Zašto niste proglasili prvaka?

Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) je u utorak na svojoj telefonskoj sjednici donio odluku kojom se poništavaju natjecanja u svim ligama i kup-natjecanjima u sezoni 2019./2020. u nadležnosti i organizaciji HRS-a.

To znači će hrvatski rukomet ostati bez prvaka za ovu sezonu, u svim kategorijama. Dok su Francuzi prvaka odredili prema tekućem stanju na tablici, HRS se ipak odlučio na mjeru koju je proveo i HKS.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako PPD Zagreb neće postati prvak i po 29. godinu zaredom, ovakvo rješenje je za njih i najpravednije. Zagrebaši nisu ni nastupali u prvom dijelu prvenstva zbog obveza u Ligi prvaka i SEHA ligi, a hrvatskom prvenstvu bi se pridružili tek u drugoj fazi. A i ove sezone bili su uvjerljivo najveći favoriti za osvajanje naslova. Nakon prve faze natjecanja prvo mjesto držala je Gorica.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što se tiče rukometašice, dodjela titule prema stanju na tablici bi možda bila i najpravednija odluka. Podravka je nakon 19 kola držala prvo mjesto sa stopostotnim učinkom s četiri boda više od Lokomotive. Povodom ove odluke HRS-a, iz grada začina poslali su svoje priopćenje.

– Ostaje žaljenje što se u 1. HRL za žene nije našao način da se prvenstvo privede kraju s obzirom na to da je odigrano više od 60 posto utakmica, odnosno 19 od 26 kola. Podravka Vegeta ima prednost od četiri boda pred drugoplasiranom Lokomotivom Zagreb čime je možda postojala mogućnost da se proglasi prvak jer je vrlo izvjesno bilo da će i u aktualnoj sezoni RK Podravka Vegeta obraniti naslov prvaka. Što se tiče nastavka europskih natjecanja, čeka se odluka EHF-a koja bi trebala biti donesena do kraja ovoga tjedna. Vjerujemo i nadamo se kako će Podravka Vegeta biti u prilici odigrati ovosezonski EHF Kup do kraja, bez obzira na termin odigravanja utakmica, no nadamo se da će to biti pred publikom kako bi i ona mogla uživati u rukometnim uzbuđenjima. Za RK Podravka Vegetu u ovome trenutku najvažnije je zdravlje svih naših zaposlenika i igračica, očuvanje opstojnosti Kluba te nastavak kontinuiteta natjecanja na europskoj razini, ponajviše u Ligi prvakinja koju ćemo igrati i u narednoj sezoni 2020./2021. Do kraja ovoga tjedna u planu je obaviti razgovore sa stručnim stožerom i igračicama Podravka Vegete kako bi se donijele odluke o daljnjim aktivnostima te ujedno koristimo ovu priliku da svim našim vjernim navijačima, pratiteljima i sponzorima zaželimo prije svega da čuvaju svoje zdravlje jer je to u ovome trenutku najvažnije – piše u priopćenju.

Klub iz Koprivnice poštuje odluku HRS-a, ali svjesni su da je Savez mogao reagirati i tako da je prvaka odredio prema trenutačnom stanju na tablici. No Podravka će tako nakon pet uzastopnih naslova ipak ostati bez prilike da brani naslov prvaka...