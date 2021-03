Vedran Ješe (40) svojevremeno je igrao za Dinamo, a seniorsku karijeru započeo u NK Zagrebu gdje je pod vodstvom Cice Kranjčara osvojio povijesni naslov 2002. godine.

Ješe, rođen u Banja Luci, danas igra nogomet za trećeligaša Primorca iz Biograda na moru, te je u intervjuu za Čovik s mora ispričao zbog čega je otišao igrati za 'Modre', a ne za Hajduk.

- Nakon Zagreba trebao sam ići u Hajduk umjesto Dinamo. Čak je bila bolja priča, politički sam morao u Dinamo, iz vrha je bilo naređeno. Hajduk je osvojio naslov, a ja sam završio u ‘Ligi za bedaka', otkrio je Ješe.

Igrao je Vedran i za švicarski Thun, sarajevski Olimpik, Kavale i Zadar, a mnogi su smatrali da će imati puno veću nogometnu karijeru. U intervjuu je otkrio i koja mu je neostvarena želja.

- Zaigrati za Hajduk! - rekao je i nastavio:

- Žao mi je jako jer ja sam nekako i kad sam igrao u Zagrebu više volio i cijenio Hajduk. Ne volio, nego nekako mi je taj temperament odgovarao, to navijanje, ludilo, taj dio volim. Vjerojatno sam zato došao živjeti u Zadar jer meni taj temperament odgovara i to je jedna od sportskih neostvarenih želja što nisam zaigrao pred punim Poljudom za Hajduk. Zanima me koliko bi me mogli vući, dignuti i koje bi bile moje krajnje mogućnosti - kazao je Ješe i dotaknuo se trenutne situacije u Hajduku:

- Odem često gledati Hajduk kad su europske utakmice. Do kraja osmog, onda više ne idemo. Zbog njih mi je jako, jako žao što nemaju plan. OK, udruga, oni govore što je dobro, što nije… Sportska politika je najvažnija. Dovedi normalnog sportskog direktora, imaj zdrav financijski plan i probaj pogoditi s pojačanjima koja će tebi donijeti kvalitetu i kasnije novac - smatra rođeni Banjalučanin koji već niz godina živi u Zadru.

Ješe kojemu je najveća želja zaigrati na Poljudu u dresu Hajduka, nogomet planira igrati barem do kraja ljeta.

- Njima trebaju tri pobjede u nizu da bude 35 tisuća ljudi. Pa daj dovedite tih pet igrača koji će često imati te pobjede. Bilo je pet-šest prijelaznih rokova uvijek tu negdje blizu i nije se nikako ostvarilo - kazao je Ješe.