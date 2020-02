'Iz reprezentacije bi trebali ispasti Luka, Raketa ili Broz!'

Najbolji je hrvatski trener svih vremena Tomislav Ivić. Jedini je radio ozbiljno u to vrijeme. Ja sam ispod njega, a Ćiro je iza mene. Pa Ćiro u 30 godina karijere, koliko ga pratim, nije napravio ništa revolucionarno. S reprezentacijom je 1996. i 1998. mogao i više.

Rekao je to Otto Barić (86), bivši trener Dinama, Stuttgarta, Fenerbahcea, Salzburga... i izbornik Hrvatske, Austrije i Albanije. Gostovao je u nogometnom podcastu i dotaknuo se brojnih igrača koje je vodio, ali i današnje generacije.

- Da sam znao da će mi dovesti Prosinečkog, nikad ne bih otišao u Fenerbahče. Došla bi meni neka ponuda i kasnije - osvrnuo se na boravak na Dinamovoj klupi.

On je 1997. postao prvak s rekordnim 21 bodom ispred drugog na tablici, pa je otišao. A tada je složena generacija s Prosinečkim, Vidukom, Marićem, Šimićem, Jurićem..., koja je ušla u Ligu prvaka.

U reprezentaciji je vodio Milana Rapaića, te je zanimljivo odgovorio na pitanje je li sjajni Miki doista učio slobodnjake Riquelmea:

- Ako je učio Riquelmea, zašto nije svog sina naučio? A zašto nije kod mene više igrao? Utakmicu protiv Belgije odigra sjajno, onda ga nema nigdje. Takvi igrači bez konstante kod mene ne prolaze, ja sam trener njemačkog tipa.

Zašto nakon desetak golova u HNL-u niste zvali Niku Kranjčara na Euro 2004.?

Foto: J. Galoić

- Je, zabio je desetak golova i imao deset kila viška!

Je li Marcelo Brozović igrač za Liverpool?

- Da ne znam ništa o njemu, uzeo bih ga. Ipak, znam nešto i o njegovom životu izvan nogometa... Sretno mu bilo...

Slično je govorio o Anti Rebiću:

- Tri utakmice je vrhunski, a onda ga nema nigdje. Nikad ne bih imao takvog igrača, a čuo sam i da ne živi posve sportski...

Je li Igor Tudor dobar za trenera Hajduka?

- Nisam siguran, mislim da kroz karijeru nije živio sportski, nije živio za nogomet. To je iskorak koji mu je falio da odigra deset utakmica u kontinuitetu za Juventus.

O Dariju Srni...

- Strašan igrač, brz, moćan. Žao mi je što je cijelu karijeru ostao u Šahtara. Imao je kvalitetu za top klubove. Vjerujte mi, on je bolji igrač od ovog sad Arnolda iz Liverpoola, a Arnolda cijenim, da ne bi bilo...

O Dadi Prši...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Pogrešno je vođen, ovi dolje ga nisu prepoznali. Hvala Vuliću koji mi ga je otkrio i preporučio. Da nije, mi na Euru 2004. ne bismo imali napadača. Zvao sam nakon 2002. Bokšića i Vlaovića, ali nisu htjeli više igrati zbog odnosa novinara prema njima.

O reprezentaciji danas...

- Zlatko Dalić je dobar trener, dobro je to posložio, a puno mu je pomogao i Dinamo, koji je pronašao neke igrače poput Petkovića i Livakovića. Petković mora biti u prvih 11, nije golgeter pa bih mu dodao Kramarića na poziciji desetke.

A tko bi onda ispao iz sastava?

- U sredini Modrić, Rakitić ili Brozović. Jedan od te trojice bi morao biti na klupi.

A što ako ne žele?

- Ma što imaju ne željeti. Onda ih ne bih ni zvao! Odmah na zimu bih ih nazvao i kazao im da možda neće igrati koliko bi željeli, ali bih svakom uvijek dao po pola sata. U obrani imamo problema. Ako se ozlijedi Livaković nemamo drugog golmana. Ako se ozlijedi Vrsaljko, nemamo drugog desnog beka. Stoperi nam nisu baš klase. Ok, Vida je prosječan igrač, ali za reprezentaciju je "plus plus".

Zašto Halilović i Ćorić nisu postigli ono što se od njih očekivalo?

- Pozvao me bivši igrač Dinama Adžić na ručak, došao je i Halilović s ocem. Pričaju mi da imaju ponudu Barcelone i ja im govorim da ne puštaju malog tamo. Da mora bar dvije tri godine još ostati u Dinamu. Oni su to akceptirali, složili se sa mnom, a onda ih za tjedan dana vidim s avionskom kartom u rukama na terminalu...