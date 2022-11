Iz Wimbledona popustili nakon pritiska: Promijenit će strogi i tradicionalni kodeks odijevanja

Wimbledon, najstariji i najugledniji teniski turnir koji se jedini od svih Grand Slamova igra na travi, ima najstroži kodeks odijevanja kojeg se moraju pridržavati svi igrači, a prema pisanjima Telegrapha, dogodine bi trebali ublažiti to pravilo.

Tenisači se striktno prema tradiciji moraju odijevati isključivo u bijelo, a navedeno pravilo potječe još od 1800-ih kada se tenis igrao po društvenim okupljanjima. Znojne mrlje po odjeći u boji smatrale su se nepristojnim, pa je 'teniska bijela' postala institucija.

US Open je 1972. godine dozvolio odjeću i u drugim bojama, ali Wimbledon je ostao vjeran strogoj tradiciji. Znalo se dogoditi da tenisačice ispod haljina odjenu biciklističke hlačice u boji zbog čega bi privlačile pozornost, ali u suštini je dopuštena samo bijela boja. Primjerice, Tatiana Golovin je 2007. lukavo zaobišla pravila i nosila crvene bokserice, no kasnije je i to zabranjeno.

Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION

Nakon velikog pritiska tenisačica koje su bile najviše zabrinute tijekom menstruacije, organizatori Wimbledona popustili su te će dozvoliti donje rublje u boji. Legendarna tenisačica Billie Jean King (78), šesterostruka pobjednica Wimbledona i prva predsjednica WTA-a, osvrnula se na taj problem.

- U mojoj generaciji, stalno smo se brinuli jer smo cijelo vrijeme morali nositi bijelo. A ono što nosite ispod itekako je važno dok traje menstruacija. Stalno smo provjeravale vidi li se što i bile anksiozne zbog toga. U prvom smo redu ipak zabavljači i što god obučemo, u tome moramo izgledati besprijekorno i sjajno - kaže Jean King.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO

Iz All England Cluba priopćili su da su im zdravlje i potrebe tenisačica na prvom mjestu te da razgovaraju s proizvođačima oprema i WTA-om. Prema novom kodeksu odijevanja, tenisačice će očigledno morati nositi bijelu boju samo u gornjim dijelovima odjeće.

Pravilo o 'bijeloj boji' odnosi se na kompletnu opremu, od tenisica i kapa do čarapa i znojnika, pa je tako ove godine rumunjska tenisačica Mihaela Buzărnescu morala zamijeniti grudnjak sa trenericom jer su joj suci rekli da ne smije nositi crni.

- Imala sam još jedan bijeli, koji je bio previše proziran i koji nisam mogla nositi, pa sam posudila taj od trenerice - rekla je kasnije.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

