Izabrala i 24sata: Najbolji igrač Europe je Robert Lewandowski!

Iako je ostao bez mogućnosti natjecanja za Zlatnu loptu, poljski napadač Robert Lewandowski (32) zasluženo je odnio nagradu za najboljeg igrača Europe, a glasovao je i urednik iz 24sata, Elvir Islamović

<p>Osvajač Bundeslige, Lige prvaka, a jučer i njemačkog Superkupa te najbolji nogometaš Europe za prošlu sezonu po izboru Uefe, dame i gospodo - <strong>Robert Lewandowski</strong>! Napadač minhenskog Bayerna zasluženo je odnio ovu nagradu sa čudesnih 55 golova u 47 utakmica prošle sezone.</p><p>Imao je veliku konkurenciju, bili su to najbolji europski veznjak <strong>Kevin de Bruyne</strong> iz Manchester Cityja te najbolji europski golman <strong>Manuel Neuer</strong> iz Bayerna, no zasluženo je Poljak odnio nagradu najboljeg. U žiriju je kao predstavnik Hrvatske bio i <strong>24sata,</strong> odnosno urednik<strong> Elvir Islamović.</strong></p><p>Podijeljene su i pojedinačne nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Najbolji treneri su Hans-<strong>Dieter</strong> <strong>Flick </strong>(Bayern) i Jean-Luc <strong>Vasseur </strong>(Lyon), a najbolji napadač i napadačica <strong>Robert Lewandowski</strong> iz Bayerna i <strong>Pernilla Harder</strong> iz Chelseaja (prošle sezone Wolfsburg).</p><p>Najbolji vezni igrač, odnosno igračica su <strong>Kevin De Bruyne</strong> iz Manchester Cityja i <strong>Dzsenifer Marozsán</strong> iz Lyona, dok su u obrambenom dijelu to <strong>Joshua Kimmich</strong> iz Bayerna te <strong>Wendie Renard</strong> iz Lyona. Najbolji čuvari mreže su <strong>Manuel Neuer</strong> iz Bayerna, dok je kod nogometašica premijernu nagradu osvojila <strong>Sarah Bouhaddi</strong> iz Lyona.</p>