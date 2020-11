Najljep\u0161e trenutke karijere pro\u017eivljavala je 2014. godine kada je do\u0161la do finala Wimbledona i bila peta na svijetu.

<p>Kanadska tenisačica<strong> Eugenie Bouchard (26) </strong>je u posljednje vrijeme, točnije posljednjih nekoliko godina, poznatija po svojim golišavim izdanjima nego teniskom umijeću, ali nedavno nam je pokazala da nije zaboravila kako igrati tenis.</p><p>Vjerovali ili ne, atraktivna Kanađanka je na nedavno završenom Roland Garrosu po prvi put nakon Australian Opena 2017. godine došla do 3. kola Grand Slam turnira. Da, očito, čuda se događaju. Genie je na kratko stavila modeling po strani i posvetila se onome što joj je donijelo svjetsku slavu.</p><p>Bouchard je na Roland Garrosu došla do trećeg kola gdje je izgubila od osvajačice Swiatek, a prije toga je uspjela dobiti Dariju Gavrilovu i Ruskinju Kalinskayu. No ne samo to. Lijepa Genie je nedavno uspjela doći i do finala Istanbula gdje je bolja bila Rumunjka Tig. Kako bi je uopće pronašli na WTA ljestvici, morate skrolati gore, gore i gore jer je tek na 140. mjestu, a to je čak i još dobro jer je početkom godine bila 262. Na Roland Garros nije upala pa su joj organizatori zbog popularnosti poslali pozivnicu. </p><p>No to je bilo to od tenisa. Nakon Pariza se nije pojavljivala na teniskom terenu, a na Instagramu nam je dala do znanja da uživa i da je za nju sezona gotova. Seksi Kanađanka objavila je fotografiju povodom 'Noći vještica', a pozirala je stolici u minijaturnom kostimu i 'zaradila' 175.000 pregleda. </p><p>- Želi li se tko igrati sa mnom? - poručila je izazovna Genie i vjerujemo poslala golemu provokaciju svojim fanovima.</p><p>Zgodna Bouchard u posljednje vrijeme je bila poznatija više zbog svojih golišavih slika, nego sjajnih izvedbi na terenu. Zbog velikog pada u formi, ali i odbijanja igranja nekih turnira, Genie je u novo desetljeće ušla s 262. mjesta, što ipak ne priliči njezinoj teniskoj kvaliteti koju smo u posljednjim godinama gledali tek na bljeskove. </p><p>Najljepše trenutke karijere proživljavala je 2014. godine kada je došla do finala Wimbledona i bila peta na svijetu.</p><p>No poslije toga je tenis pao u drugi plan. Tako je Genie prionula u manekenske poslove i učestala slikanja za <strong>Sports Illustrated</strong> te postala prava Miss sporta. Naravno, postala je I Instagram zvijezda, privlačeći velik broj muških fanova zahvaljujući svojim golišavim slikama.</p><p>Postala je jedna od najplaćenijih tenisačica na svijetu, ali pitanje je koliko je tenis imao udjela u toj zaradi.</p>