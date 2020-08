Izbacili ga u razigravanju pa ga angažirali: Budicin trener Istre

Rovinjanin Budicin, čija je igračka karijera bila isprepletena relacijom Pula - Rijeka, nastavlja tako i u trenerskoj. Nakon kratke epizode u Orijentu prelazi u Istru 1961. Samo treba riješiti ugovor

<p>Prije dvadesetak dana vodio je <strong>Orijent</strong> u razigravanju za plasman u Prvu HNL protiv Istre 1961 i izgubio u dvije utakmice 3-1, a sad će zamijeniti čovjeka koji ga je pobijedio.</p><p><strong>Fausto Budicin</strong> (39), dosadašnji trener drugoligaša s riječke Krimeje, novi je šef stručnog stožera pulskog prvoligaša, objavili su žuto-zeleni.</p><p>Podsjetimo, španjolski vlasnik Istre Baskonia-Alavés zahvalio se <strong>Ivanu Prelecu</strong> (33) na suradnji iako je sačuvao prvoligaški status momčadi s Aldo Drosine 12. sezonu zaredom, krenulo je preslagivanje momčadi i stručnog stožera i za glavnog trenera izbor je pao na čovjeka kojemu je ovo drugi trenerski posao u jednoj seniorskoj momčadi.</p><p>Budicin je rođeni Rovinjanin koji je s 19 godina u Istri krenuo u seniorsku igračku karijeru. Preko slovenske Olimpije i austrijskog Paschinga došao je u Rijeku, gdje je od 2005. do 2011. ostavio velik trag s 159 nastupa i 10 golova. Jednu od tih sezona bio na posudbi upravo u Puli.</p><p>Nakon nekoliko godina pauze Istra 1961 bila je njegov izbor, tamo je nastupio 95 puta i zabio tri gola, a igračku karijeru završio je 2016., s 35 godina, u drugoj momčadi Rijeke. Klub s Rujevice odmah ga je regrutirao u trenera momčadi do 15 godina gdje je bio do lani, kad se otisnuo desetak kilometara jugoistočno, do Orijentove Krimeje.</p><p>Istra je u prva dva kola nove sezone izgubila od Hajduka (2-0) i Dinama (1-0), a Budicin bi trebao debitirati upravo protiv bivšeg kluba Rijeke ovu subotu od 17.55 na Rujevici. Prije toga još bi trebao pronaći način kako razvrgnuti ugovor koji ga s Orijentom veže do zime, ali to bi trebala biti samo formalnost.</p>